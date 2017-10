Literárny kritik a historik Rudolf Brtáň sa narodil pred 110 rokmi

Literárny historik Rudolf Brtáň (sn. z októbra 1997), ktorý zomrel 4.apríla vo veku 90 rokov. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Hybe/Bratislava 9. októbra (TASR) - Literárny kritik a historik Rudolf Brtáň sa narodil v obci Hybe 9. októbra 1907. V pondelok uplynie od jeho narodenia 110 rokov.Rudolf Brtáň bol najmä literárny historik - biografista. Vďačíme mu za mnohé biografické fakty a údaje zo života našich spisovateľov rôznych období, pretože trpezlivo obišiel desiatky farských matrík a archívov. Do povedomia kultúrnej verejnosti sa zapísal hlavne ako autor monografií a editor publikácií z oblasti slovanskej slovesnosti a slovenskej literárnej histórie, ale aj ako autor básní, kníh veršov pre deti a prekladateľ z ruštiny, nemčiny, poľštiny a chorvátčiny.Jeho prácu prezentuje vyše 30 kníh a stovky štúdií, statí, kritík, glos, článkov. Vydal antológiu Slovenská lyrika 20. stoletia (1933), komparatívnu štúdiu o slovanských literatúrach Barokový slavizmus (1939). Do obdobia klasicizmu sa vrátil v roku 1942 v knihe Vznik, vývin a verzie Kollárovej rozpravy o literárnej vzájomnosti. Zameral sa na odraz Puškinovej poézie v dielach slovenských básnikov, najmä Svetozára Hurbana Vajanského, Pavla Országha Hviezdoslava a Janka Jesenského, a to v diele Puškin v slovenskej literatúre (1947). V roku 1971 vydal biografické eseje Postavy slovenskej literatúry, v ktorých sprístupnil život a dielo sedemnástich popredných predstaviteľov slovenskej literatúry 19. storočia. Z nemčiny a latinčiny preložil a vydal Etnografiu Slovákov v Uhorsku od Jána Čaploviča.Rudolf Brtáň sa narodil 9. októbra 1907 v obci Hybe. Do literatúry vstúpil už ako stredoškolák. Verše, preklady poézie zo slovanských jazykov a nemčiny, literárnu kritiku, state zo slovenskej literárnej histórie a kultúrnu publicistiku uverejňoval v rôznych súdobých časopisoch od polovice dvadsiatych rokov 20. storočia.V rokoch 1927-1932 študoval slavistiku a germanistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (dnes Česko) a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako stredoškolský profesor učil na gymnáziách v Martine, Bratislave, Trnave. Pracoval na Povereníctve školstva ako referent, v Matici slovenskej v Martine a Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave ako vedecký pracovník. Vo veku 72 rokov odišiel do dôchodku.Hoci sa vo svojej výskumnej práci dotkol takmer všetkých období slovenskej literárnej kultúry, najintenzívnejšie sa venoval literatúre národného obrodenia. Monograficky, editorsky i prekladateľsky priblížil diela významných autorov ako Juraj Zábojník, Daniel Sinapius-Horčička, Bohuslav Tablic, Ján Kollár, Juraj Palkovič, Janko Kráľ, Ján Botto, Ján Chalupka, Janko Matuška, Vladimír Roy, Andrej Sládkovič. Dôležitým vedeckým výstupom v tomto ohľade je publikácia Pri prameňoch slovenskej obrodeneckej literatúry (1970). Svoje poznatky zúročil aj pri realizácii päťdielneho televízneho seriálu Štúrovci.Literárny vedec Rudolf Brtáň zomrel 4. apríla 1998 v Bratislave vo veku 90 rokov.Z jeho bohatej pozostalosti vydalo vydavateľstvo Tranoscius v roku 2002 prvý diel - knihu Živé roky s podtitulom Spomienky. V roku 2007 patril Rudolf Brtáň (in memoriam) medzi ocenených vedeckých pracovníkov SAV na seminári Významné osobnosti SAV.