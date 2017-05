M. RYBANSKÝ: Na život Pygmejov v Rwande človek len tak ľahko nezabudne

Ekotopfilm Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 26. mája (TASR) - Nový dokument s názvom Pod krídlami predstaví dnes v Bratislave na festivale Ekotopfilm - Envirofilm 2017 Michal Rybanský. Známy televízny reportér v ňom prináša pravdivý príbeh o komunite Pygmejov a ich ťažkom živote v Rwande. Zaostril najmä na pygmejskú mládež, deti žijúce na juhu krajiny v mestečku Kibeho, ktoré sa preslávilo po svete tým, že začiatkom 80. rokoch minulého storočia sa tam pravidelne zjavovala trom stredoškoláčkam Panna Mária.Príbeh o zjaveniach priviedol do Rwandy nielen filmárov, ale aj niekoľko slovenských misionárov, ktorí sa snažia pomáhať pôvodným obyvateľom Rwandy utláčaným väčšinovými kmeňmi Hutuov a Tutsiov.uviedol v rozhovore pre TASR Michal Rybanský.Slovenskí dobrovoľníci pôsobiaci v Kibeho sa nemohli dlhšie pozerať na každodenný zápas prírodného etnika o holý život a s pomocou rehole pallotínov pre deti postavili denné centrum.dopĺňa k centru, v ktorom sa malí Pygmejovia učia aj základy angličtiny.poznamenal k práci dobrovoľníkov, ktorá dokumentaristu inšpirovala. Poukazuje na ňu aj názov jeho v poradí štvrtého filmu - Pod krídlami.Vlani uviedol Rybanský na Ekotopfilme dokument Púštna ruža o ťažkých životných podmienkach ľudí v indickom Radžastane, ktorý aj získal Cenu prezidenta SR. V predchádzajúcej snímke Blackout ukázal, ako sa Japonsko dokázalo vyrovnať s ekologickou katastrofou vo Fukušime. V oblasti ekofilmov debutoval dokumentom Na úteku, v ktorom zmapoval život špecifického etnika v Thajsku - dlhokrkých žien. V novom filme nasnímal nielen pygmejské deti, vybral sa tiež pozrieť si podmienky v osade, z ktorej do denného centra dochádzajú. Pygmejská osada pozostávala z, ktorým bol hlinený pozemok s rozmermi asi päť krát päť metrov, a chatrče pozliepané tiež z hliny a trste. Dokumentarista netají prekvapenie z obyvateľov osady.opisuje osadníkov, ktorí sa vraj stravujú asi štyrikrát do týždňa. S nadšením teda prijali dary v podobe múky či akéhokoľvek jedla.vyhlásil autor silného príbehu. Rybanský však pôvodne plánoval predstaviť na aktuálnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji po troch zahraničných dokumentoch snímku z prostredia slovenských hôr o tradičných valašských ovciach, ktorú pripravoval celé minulé leto.uzavrel.