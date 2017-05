Mária Čírová má nový aranžmán skladby Unikát, Peter Lipa Baladu o štyroch koňoch

Nový aranžmán skladky Unikát

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský akordeónový orchester Slovak Accordion Orchestra vystúpi pod vedením nevidomého akordeonistu Vladimíra Košíka 9. júna na veľkom galakoncerte v košickom Dome Umenia.Po boku dvadsaťpäťčlenného orchestra sa počas galakoncertu predstavia i známe spevácke esá. Návštevníci sa môžu tešiť na džezmena Petra Lipu, speváka Lukáša Adamca či speváčku Máriu Čírovú, ktorá v sprievode akordeónov predstaví i nový aranžmán jej úspešnej skladby Unikát.Okrem vlastnej produkcie zaspieva tiež legendárnu pieseň z dielne Modusu. Peter Lipa publiku ponúkne novú verziu skladby Balada o 4 koňoch.Lukáš Adamec zaspieva napríklad Feeling Good od Michaela Bublého a pesničkou Čardáš dvoch sŕdc pripomenie velikána Karola Duchoňa. Jedného z najvýraznejších slovenských spevákov si vystupujúci uctia i spoločným vystúpením s piesňou Šiel, šiel. Zaujímavým momentom programu bude aj interpretácia skladby Oblivion od Astora Piazzollu.Petra Lipu oslovil Košík na spoluprácu už pred dvoma rokmi. „Život to tak priniesol, asi pred dvomi rokmi mi zazvonil telefón a dostal som ponuku vystúpiť s orchestrom. Ja som už vtedy súhlasil, no pôvodný termín sa zrušil. Teraz sa zdá, že je to už isté. Vedel som, že je to zaujímavý projekt, ešte som niečo také nepočul ani nevidel, nieto ešte spieval v niečom takom, tak som si povedal, že idem do toho,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA známy džezmen, ktorý verí, že akordeón už dnes poslucháči považujú za neutrálny nástroj.„Ja som si totiž zažil časy, keď akordeón nebol moc populárny, najmä po druhej svetovej vojne, vtedy sa hovorilo, že k nám prišli osloboditelia s harmonikami, bol to symbol ruskej kultúry, ktorý sem priviezli a mnohí na to nemali dobré spomienky. Zažívali sme prosovietsku diktatúru a harmonika patrila k tomu, bol to symbol socialistického realizmu v hudbe. Francúzska harmonika sa k nám nedostávala, tá fungovala na západe. Myslím však, že dnešná doba už zmazala tento pocit, že už to neexistuje a dnes je to nástroj ako každý iný. A dôležitý je hlavne muzikant, čo na nej hrá a nie samotný nástroj,“ dodal Lipa.„Je možné, že ľudia môžu mať voči akordeónu averziu, ale akordeón nie je len ruský národný nástroj, ale aj francúzsky a taliansky a je pravda, že v područí Sovietskeho zväzu sa sem nemali možnosť dostať nádherné Piazzollové tangá, ktoré budeme teraz hrať alebo francúzske šansóny, ktoré síce nezaznejú, ale zahráme niečo podobné od Glenna Millera. Všetky skladby, ktoré zaznejú, sú veľmi krásne svetové veci, ktoré sú aj veľmi známe a ľudia na ne radi chodia. Návštevníci nech nemyslia na to, že tam bude orchester, nech myslia na to, že tam bude skvelá muzika, bude tam niečo, čo sa dozvedia, čo im rozšíri obzor a hudobné vedomosti a z čoho budú mať obrovský zážitok,“ poznamenal Košík.Na zážitok z koncertu sa teší aj spevák Lukáš Adamec. „Ja som veľmi šťastný, lebo som ešte nikdy nemal takúto príležitosť a podľa mňa ani nebudem mať, pretože je to veľmi raritný projekt. Akordeón ako nástroj je haluz, myslím, že Slovákom nie je úplne cudzí. Ja sa na to teším, v živote som nepočul hrať ani päť akordeónov naraz, takže som zvedavý na celý orchester. Spievať s nimi je výzva, ja mám rád nové veci, mám rád zaujímavé veci. Očakávam strašnú exotiku, mnohí ľudia niečo také podľa mňa ešte nikdy nepočuli,“ povedal Adamec .Slovak Accordion Orchestra má okrem košického koncertu ambíciu zavítať do konca roka s podobným koncertným programom aj do Bratislavy. Členovia občianskeho združenia, ktoré orchester zastrešuje, plánujú zároveň zrealizovať viacero ďalších zaujímavých projektov - chceli by v dohľadnom čase zorganizovať i medzinárodný festival a otvoriť akordeónové múzeum a knižnicu pre potreby laickej i odbornej verejnosti.Viac k témam: Lukáš Adamec