MS v hokeji 2018: Rusko – Slovensko (sledujte online)

KODAŇ 14. mája - Slovenskí hokejisti hrajú v pondelok od 16.15 proti Rusom svoj šiesty zápase v A-skupine na 82. majstrovstvách sveta. Súboj v kodanskej Royal Arene povedie rakúsko-fínska rozhodcovská dvojica Mark Lemelin - Aleksi Rantala. Na čiarach budú pomáhať Nemec Lukas Kohlmüller a Američan Brian Oliver.



Slováci a Rusi doteraz odohrali 40 vzájomných zápasov. Zrodilo sa v nich dvanásť víťazstiev slovenského tímu, zatiaľ naposledy vo februári na ZOH v kórejskom Pjongčangu (3:2). Ďalších päť súbojov sa skončilo nerozhodne a v 23 prípadoch uspela ruská „zborná“.



Rusom sa v Kodani zatiaľ darí. Do turnaja vstúpili triumfom 7:0 nad Francúzmi, potom zdolali Rakúšanov tiež 7:0 a Bielorusov 6:0. Nasledovala síce prehra s Čechmi 3:4 po predĺžení, no v sobotu večer si poradili so Švajčiarmi 4:3. Po pondelkovom súboji so Slovákmi nastúpia v utorok proti Švédom.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho v doterejších piatich zápasoch nazbierali osem bodov. Turnaj začali dvoma prehrami (Česko - 2:3 po predĺžení, Švajčiarsko - 0:2), potom dvakrát zvíťazili (Rakúsko - 4:2, Francúzsko - 3:1) a v sobotu ukradli bod favorizovanému Švédsku (3:4 po predĺžení). Po súboji s Ruskom čaká na slovenských hokejistov už iba súboj s Bielorusmi (utorok, 16.15 SELČ).

MS v hokeji 2018



Kodaň (Royal Arena)

A-skupina



hrá sa od 16.15





Rusko – Slovensko 2:0 (2:0)

prebieha II. tretina

Góly:

11:10 – 1:0 M. Mamin (N. Sošnikov)

16:50 – 2:0 N. Gusev (P. Daciuk, N. Zajcev)

Vylúčenia:

04:30 N. Trjamkin – 2 min. (seknutie)

08:08 T. Jurčo – 2 min. (faul lakťom)

19:01 T. Jurčo – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

19:30 M. Čajkovský – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

strely na bránu: 25:8, vylúčenia: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: M. Lemelin (USA), A. Rantala (Fín.) – L. Kohlmüller (Nem.), B. Oliver (USA)

Zostavy:

Rusko: Šesťorkin – Gavrikov, Kiselevič, Nesterov, Zajcev, Jakovlev, Bereglazov, Trjamkin – Gusev, Daciuk, Kaprizov – Girgorenko, Anisimov, Dadonov – Sošnikov, Šalunov, Mamin – Barabanov, Kablukov, Michejev – Bučnevič

Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Marek Ďaloga, Jaroš, Fehérváry, A. Jánošík, Grman – Jurčo, Krištof, L. Nagy – M. Bakoš, Hovorka, Marcel Haščák – D. Bondra, Buc, Svitana – A. Kudrna, T. Marcinko, Cingeľ

Jurčo a Krištof ohrozovali ruského brankára. Gól nepadol.

29:57

Strely na bránku v druhej tretine Rusko - Slovensko 8:5.

26:22

Našim sa podarilo dopracovať sa k ruskej bránke. Napriek nepodareným pokusom môžeme konštatovať, že slovenskí hráči ožili a sú čoraz viac ofenzívnejší.

25:48

Rusi sa snažia zakončiť. Početné útoky, našťastie, ustojíme bez zmeny skóre.

23:10

Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani.Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani.Foto: TASR/Martin Baumann Slovenskí fanúšikovia skandujú "my chceme gól".

21:01

Skončili sa Jurčove i Čajkovského trestné minúty.

20:01

Druhú tretinu začína slovenský tím v oslabení o dvoch hráčov.

Na snímke slovenská striedačka, v pozadí sprava asistent trénera Róbert Petrovický a tréner Craig Ramsay, v popredí zľava Andrej Sekera, Michal Čajkovský, Marek Ďaloga a Dominik Graňák počas zápasu v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenská striedačka, v pozadí sprava asistent trénera Róbert Petrovický a tréner Craig Ramsay, v popredí zľava Andrej Sekera, Michal Čajkovský, Marek Ďaloga a Dominik Graňák počas zápasu v základnej A-skupine Rusko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 14. mája 2018 v Kodani. Foto: TASR/Martin Baumann

