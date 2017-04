Musí vznikať toľko odpadu? Toto VIDEO vás naučí znižovať jeho tvorbu

Ako zbytočne nevytvárať odpad, ale, naopak, znižovať jeho tvorbu, a tým pomáhať chrániť prírodu. To je jedným z cieľov nového edukačného videa s názvom Musí vznikať toľko odpadu?, ktoré vzniklo pri príležitosti dnešného Dňa Zeme. Slúžiť má ako výchovno-vzdelávacia pomôcka pre deti, žiakov, učiteľov či environmentálnych pracovníkov. TASR o tom informovala Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti Envi-pak.





Video na príklade počítačovej hry má snahu naučiť správne nakupovať tak, aby sa vytvorilo čo najmenej odpadu. Každý deň totiž ľudia nakupujú množstvo balených potravín, drogérie, ale taktiež veci z papiera, plastu či skla a ich obaly sa stávajú odpadom. Pritom sú mnohí zvyknutí dať každý kus zeleniny alebo ovocia do osobitných vreciek a nákup si odnášajú domov vo viacerých igelitových taškách. Video preto ukazuje, že vhodnejším spôsobom je trváca plátenná taška alebo prútený košík. Podľa neho totiž končí v súčasnosti na skládkach až 69 percent odpadu a na recykláciu putuje iba šesť až osem percent.

poukazuje video, ktoré sa zároveň snaží naučiť verejnosť správnemu triedeniu odpadu. To znamená, že sklo sa vhadzuje do zelených kontajnerov, papier do modrých, plasty do žltých, kovy do červených a zmesový komunálny odpad do čiernych.

uvádza sa vo videu. K dispozícii je na webovej stránke www.triedime.sk.

"Prírodu najviac ochránime, keď odpad vôbec nevytvoríme. A keď už vznikne, správajme sa zodpovedne a vhadzujme ho do farebných kontajnerov,""Nebuďme leniví a trieďme odpad. Dáme mu nový život,"