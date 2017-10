Múzeum TANAP-u bude dva týždne zatvorené, pribudne tu medvedí brloh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tatranská Lomnica 11. októbra (TASR) – Múzeum Tatranského národného parku (TANAP-u) v Tatranskej Lomnici bude od 13. do 29. októbra zatvorené. Dôvodom sú podľa hovorkyne Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u Martiny Petránovej profylaktické a modernizačné práce, ktoré každý rok robia pracovníci Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u. V prvý deň čaká muzeálne zbierky fumigácia (plynovanie), aby sa zabezpečila ich ochrana proti plesniam a roztočom, potom prídu na rad profylaktické a modernizačné práce v expozícii."V prírodovednej časti tak ako každý rok vymeníme trojrozmerné exponáty rastlín, odborne ošetríme a doplníme zoologické exponáty, čo sa týka etnografickej a historickej časti, tak tam vykonáme najprv revíziu stavu exponátov a potom bude nasledovať ich ošetrenie a úprava," konkretizovala kurátorka botanických zbierok Zuzana Homolová, ktorá je poverená vedením Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u.Prví návštevníci si budú môcť prezrieť vynovenú expozíciu múzea 30. októbra. Dovtedy umelecký reštaurátor Tibor Kováč so svojím tímom dokončí aj medvedí brloh, ktorého súčasťou bude i vypreparované medvieďa. Hotový by mal byť aj jaskynný systém, ktorý predstaví podzemnú biotu – a to nielen živočíchy žijúce v podzemí, ako napríklad netopiere, ale aj tie, ktoré využívajú vstupy do jaskýň, či už sú to sovy, jazvece, alebo kuny.Múzeum prírody v Tatranskej Lomnici je otvorené celoročne, s výnimkou vianočných a novoročných sviatkov a obdobia pravidelnej každoročnej rekonštrukcie a modernizácie expozície. "Ročne ho navštívi približne 30.000 ľudí. Tento rok si pripomína 60. výročie svojho založenia," dodala Petránová.