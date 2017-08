Na desiaty Uprising prichádza jamajská superstar Sean Paul

Archívna snímka z minuloročného Uprisingu Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. augusta (TASR) - Festival reggae a urban hudby Uprising sa uskutoční po desiaty raz na bratislavských Zlatých pieskoch 25. a 26. augusta. Fanúšikovia z celej strednej Európy sa môžu tešiť na veľkú letnú narodeninovú párty s hviezdami zo sveta reggae, dancehallu, hip hopu, drum'n'bassu, junglu, dubu a mnohých príbuzných žánrov.Tento rok pricestujú na Slovensko svetové hviezdy – The Wailers, legendárna kapela Boba Marleyho z Jamajky s repertoárom plným hitov. Vystúpi africká reggae superstar Alpha Blondy, britskí Macka B, Congo Natty, General Levy a Zion Train. Ako headliner sa predstaví superstar Sean Paul, ktorý patrí k najväčším hitmakerom poslednej dekády. Nežné pohlavie bude reprezentovať mladá reggae speváčka Nattali Rize z Austrálie, Marla Brown, dcéra jamajskej legendy Denisa Browna, Eva Lazarus alebo roots reggae speváčka Queen Omega z Trinidadu. Priaznivci kapely Irie Révoltés majú poslednú príležitosť zažiť ich nespútanú show, keďže sa rozhodli ukončiť kariéru a pracovať na vlastných projektoch.Soundsystémovú dub & reggae kultúru zastúpia Mungo's Hi Fi, Vibronics, Manudigital či Tuff Steppas. Drum'n'ass fanúšikovia by si nemali nechať ujsť dídžejský set od Pendulum & Verse, ktorí sú považovaní za priekopníkov svojho žánru a za jedno z najzvučnejších mien vo svete elektronickej hudby. Fanúšikov hip hopu potešia vystúpenia Pharoahe Monch z New Yorku, energických Foreign Beggars z Londýna, domáci Strapo, Boy Wonder & Idea, Solid Move či Gleb.Domácu reggae a ska scénu budú tento rok reprezentovať kapely Medial Banana, Polemic a Dr. Ring Ding, N3O Akustika, Serpico, Rida Radar, nové projekty Konekshan či Pokyman & Lukie Fwd, ale aj mimožánroví Para a Sendreiovci.Štyri veľké pódiá a niekoľko menších hudobných zón, rôzne gastro špeciality zo všetkých kútov sveta, workshopy, športové atrakcie ako capoeira, joga alebo u-rampa poskytnú množstvo zážitkov aj pre najnáročnejších festivalových nadšencov.Podrobné informácie si fanúšikovia nájdu na webovej stránke festivalu. Vstupenky sú k dispozícii v sieti Ticketportal.TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.