Nakoľko ovplyvňuje horoskop náš osud? Je naša životná dráha vopred určená?

Hviezdy sa vraj nemýlia a majú odpovede takmer na všetko. Stačí si prečítať denný horoskop a vieme, čo nás v najbližšom čase čaká a neminie. Šťastie, zdravie, peniaze láska...odpoveď tu nájdeme takmer na každú oblasť života. Čo nás čaká nasledujúce dni? Nie je nič jednoduchšie ako kompletne preštudovať horoskopy na týždeň Astrológia si pripisuje schopnosti predpovedať ľudský osud, osobnostné vlastnosti i povahu človeka na základe vplyvu planét. Mnohí ľudia tomu skutočne veria, denne sledujú horoskopy a s príchodom januára nedočkavo čakajú na nový ročný horoskop.Medzi ľudmi je však aj množstvo takých, ktorí považujú astrológiu za absurdnú, iracionálnu disciplínu a pravdivosť horoskopov odsudzujú.Zo zvedavosti však tajomstvám astrológie často podľahne aj zarytý skeptik a keď náhodou na horoskop naďabí, venuje mu predsa len nejakú tu minútu svojho času. Mnoho krát len z dlhej chvíle - pre pobavenie, alebo len z akejsi zvedavosti, keď si len s výsmechom porovnáva, či sa výklad horoskopu zhoduje napríklad s vlastným pohľadom na svoju osobnosť.„O tom, či budeme zdraví alebo chorí, šťastní alebo nešťastní, bohatí či chudobní, rozhoduje len a len naša myseľ.“ (anglický básnik Edmund Spenser 1552-1599)Na pravdivosť horoskopov si posvietili i jednotlivci, ktorí sa rozhodli platnosť horoskopov potvrdiť či vyvrátiť aj experimentálne. Uskutočnili preto viacero overovacích testov platnosti horoskopov, pričom sa opierali o experimenty vychádzajúce z empirických a štatistických princípov. Všetky ich vedecké experimenty však vyzneli v neprospech platnosti horoskopov.Zistili napríklad, že pri totožnom klientovi odvodil každý z oslovených astrológov odlišné osobnostné vlastnosti, pričom vychádzal z rovnakého astrologického princípu výpočtu ( z tzv. „karty zrodenia“).Sledovaní a vyhodnocovaní klienti veľmi často vyhlásilza úplne presný a korešpondujúci s ich osobnosťou a to aj v prípade, keď sa v ňom všetky pojmy zmenili v opak.Ďalšie testovanie napríklad ukázalo, že klienti nerozpoznali svoj vlastný horoskop medzi ďalšími predloženými a až 90% osôb považovalo náhodne vybraný cudzí horoskop za pravdivý, ak bol prezentovaný ako ich osobný horoskop.Či už sme horoskopom naklonení alebo nie, vždy je dobré nájsť zdravú mieru toho, ako sa na vec pozeráme. Byť sfanatizovaný tým, čo nám horoskopy na zajtra predpovedajú, uveriť a podriadiť sa striktne (či už samotnými činmi alebo len myslením) jeho tvrdeniam je pravdepodobne rovnako nebezpečné, ako akýkoľvek iný fanatizmus.Astrológia môže svojimi veštbami totiž nebezpečne utvrdzovať príliš sfanatizovaného človeka v presvedčení, že jeho životná dráha je určená osudom, čo môže ovplyvniť aj jeho aktivitu a smerovanie. Vedie jeho rozmýšľanie k nebezpečnému záveru, že ak je náš osud predurčený, potom je úplne márne tomu vzdorovať a snažiť sa niečo zmeniť.Nech už je v horoskopoch a astrológii akokoľvek veľa pravdy, nie je určite správne, aby sme si mysleli, že v reálnom svete majú hviezdy absolútny vplyv na náš život, že práve horoskop je primárne zodpovedný za naše úspechy, šťastie, zdravie a mnoho ďalších oblastí života, ktoré nás zaujímajú a sú pre nás bytostne dôležité.Vo veľkej miere totiž nie hviezdy, ale my sami ovplyvňujeme to, akými sme, ako žijeme, aké rozhodnutia vo svojom živote denne robíme a kam sa uberá naša budúcnosť.Pozrite si aj ďaľšie podstránky Pozri.sk