Nevesta zabudla obrúčky. Na svadbu sa musela ponáhľať a havarovala

Na snímke havarované auto leží na streche medzi nemeckými mestami Babenhausen a Langstadt 27. januára 2018. Nemecká nevesta, ktorá sa v sobotu ponáhľala autom na svoju svadbu, sa musela ešte vrátiť po zabudnuté obrúčky do domu rodičov a následne havarovala. Mladá 25-ročná žena utrpela pri nehode zranenia. Foto: TASR/DPA

Berlín 28. januára (TASR) - Nemecká nevesta, ktorá sa v sobotu ponáhľala autom na svoju svadbu, sa musela ešte vrátiť po zabudnuté obrúčky do domu rodičov a následne havarovala. Mladá 25-ročná žena utrpela pri nehode zranenia. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na políciu v meste Darmstadt.Nevesta nemala v aute zapnutý bezpečnostný pás, lebo jej v tom bránili svadobné šaty. Na mokrej vidieckej ceste neďaleko mesta Babenhausen stratila kontrolu nad vozidlom - to najprv narazilo do zvodidiel, prevrátilo sa a skončilo na streche na násype. Nevestou to vo vnútri auta počas nehody nebezpečne hádzalo.Nezranenému spolupasažierovi, ktorý podľa polície nebol ženích, sa podarilo vytiahnuť ženu a dve ďalšie zranené spolucestujúce z auta.Všetky tri ženy odviezli záchranári do neďalekých nemocníc.