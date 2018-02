NHL: Tampa Bay slávnostne vyradí dres Vincenta Lecavaliera s číslom 4

Vincent Lecavalier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tampa 5. februára (TASR) - Vedenie tímu zámorskej NHL Tampa Bay Lightning slávnostne vyradí dres Vincenta Lecavaliera s číslom 4. Bývalý kapitán tímu bude po Martinovi St. Louisovi druhým hokejistom v histórii klubu, ktorého dres slávnostne vyvesia pod strechu Amalie arény.Lecavalier strávil v Tampe 14 sezón a odohral 1037 zápasov. Zaznamenal v nich 383 gólov a 491 asistencií, celkovo 874 bodov. Slávnostná ceremónia sa uskutoční v sobotu 10. februára, kedy "blesky" privítajú hokejistov Los Angeles Kings.Lecavalier prišiel do Tampy v roku 1998 ako jednotka draftu. V historických klubových štatistikách mu patrí druhé miesto v počte bodov a asistencií za St. Louisom, v počte gólov a odohraných zápasov je lídrom. Prvého marca 2000 ho vymenovali za kapitána, čím sa stal vtedy najmladším kapitánom NHL vo veku 19 rokov a 314 dní.povedal pre klubový web majiteľ organizácie Jeff Vinik.Lecavalier bol neoddeliteľnou súčasťou majstrovského tímu, ktorý v roku 2004 vyhral Stanleyho pohár. V ročníku 2006/07 získal cenu Richarda Mauricea pre najlepšieho strelca sezóny, keď zaznamenal 52 gólov. Lecavalier stále drží rekord klubu v počte bodov za jednu sezónu, keď ich zaznamenal 108 (2007/08). Štyrikrát bol výbere All Star (2009, 2008, 2007 a 2003) a v roku 2004 triumfoval s Kanadou na Svetovom pohári. Na tomto turnaji ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča.Kanadský hokejista sa angažoval aj v rôznych charitatívnych projektoch. V roku 2008 za to dostal od NHL cenu pre hráča, ktorý sa najviac podieľal na charitatívnej činnosti a získal aj trofej Kinga Clancyho za vodcovské schopnosti a humanitárnu činnosť. V októbri 2007 venoval cez nadáciu 3 milióny dolárov na výstavbu nového centra na výskum rakoviny v detskej nemocnici v St. Petersburgu na Floride, ktoré otvorili o dva roky neskôr.Umenie Lecavaliera mali možnosť sledovať aj fanúšikovia na Slovensku, v septembri 2008 sa Tampa Bay predstavila v prípravnom zápase v Bratislave. Nad Slovanom zvíťazila 3:2 po samostatných nájazdoch, ktoré rozhodol práve Lecavalier. Okrem toho zaznamenal aj gól v riadnom hracom čase.