Nitrianska galéria predstaví tvorbu študentov UKF

Nitra 11. januára (TASR) – Prvou tohtoročnou výstavou v Nitrianskej galérii bude prezentácia tvorby študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo výstavnom priestore Bunker bude 15. februára otvorená ich spoločná výstava s názvom Ta bu bu.Ako uviedol kurátor Martin Kratochvil, výstavný projekt bude reflektovať problematiku osobných i spoločenských tabuizovaných tém. „Rozoberať sa tu bude to, čo nás znepokojuje až desí a znemožňuje nám slobodne pristupovať k rôznym javom, či už sú to osobné fóbie, komplexy, alebo predsudky, ktoré formujú naše myslenie a správanie,“ uviedol.Ako doplnil, výtvarné práce budú realizované v priestorových médiách, v podobe sôch, objektov či inštalácií. Výstava potrvá v Bunkri Nitrianskej galérie do 4. marca.