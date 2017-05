Novela zákona o platobných službách má zvýšiť bezpečnosť

Ilustračné foto Foto: TASR/AP/Manu Fernandez Foto: TASR/AP/Manu Fernandez

Bratislava 23. mája (TASR) - Zavedenie nových bezpečnostných opatrení pri platbách, či rýchlejšie prijímanie inovácií v oblasti platobných služieb. Tieto zmeny má priniesť eurosmernica PSD 2, ktorá sa má transponovať do právneho systému prostredníctvom novely zákona o platobných službách. Právnu normu už predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania.Novela zákona má prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Ako ďalej uviedlo MF SR, dôvodom úpravy je aj dynamický nárast využívania elektronických služieb, mobilných platieb a smernica má prispieť aj k rozšíreniu platobných služieb o nový druh.Cieľom smernice je tiež zavedenie nových prvkov, ktoré majú uľahčiť používanie elektronických, najmä nízkonákladových internetových a mobilných platieb. Zaviesť sa majú aj nové bezpečnostné opatrenia za účelom zmierňovania rizík v oblasti bezpečnosti platieb.Smernica má prispieť aj k posilneniu práv spotrebiteľov a zvýšiť ich informovanosť.zdôvodnil rezort financií.Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 13. januára budúceho roka.