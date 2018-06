Nový zákon o rybárstve má prispieť k ochrane vôd aj zdravia rybárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Rybárstvo na Slovensku sa má po vyše 15 rokoch riadiť novou modernou legislatívou. Zmeny má priniesť nový zákon o rybárstve, o ktorom rokujú poslanci Národnej rady SR v úvode druhého rokovacieho dňa 33. schôdze parlamentu.Návrh predložilo ministerstvo životného prostredia. Sľubuje si od neho okrem aktualizácie zastaraného právneho rámca aj lepšiu ochranu vôd.Zákon má zakázať používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír správcom, ktorí legislatívu opakovane porušia. Na príprave envirorezort spolupracoval s rybármi.Od zákona si zároveň sľubuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov. Umožňuje mu totiž efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.Zákon má zakázať aj lovné praktiky, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb ako pstruhy, hlavátka a zubáč rybárskou obcou považované za neetické. Právna norma má upraviť aj pravidlá organizácie rybárskych pretekov.V stredu sa pred poslancov postaví prezident SR Andrej Kiska so správou o stave republiky. Hlava štátu vystupuje v parlamente so správou o stave spoločnosti pravidelne.