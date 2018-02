Novým generálnym manažérom Smeru-SD bude V. Stromček

Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček (na snímke) sa zúčastnil 16. januára 2018 na slávnostnom otvorení prihraničného úseku diaľnice M30 na slovensko-maďarskej hranici Milhosť-Tornyosnémeti. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 6. februára (TASR) - Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček bude novým generálnym manažérom strany Smer-SD. Má odísť z ministerstva a vrátiť sa do Národnej rady SR, kam bol zvolený za poslanca. TASR to potvrdili zdroje blízke Smeru-SD. Ako prvé o Stromčekovej novej funkcii informovali Aktuality.sk.Ministerstvo dopravy tieto informácie o Stromčekovi bližšie nekomentuje. Uvádza len, že Stromček nepožiadal ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) o uvoľnenie z funkcie štátneho tajomníka.dopĺňa odbor komunikácie ministerstva.Funkciu generálneho manažéra Smeru-SD dlhé roky zastáva minister práce Ján Richter. Po vlaňajších krajských voľbách sa začalo hovoriť, že by sa tejto pozícii mal venovať človek na plný úväzok. Richter chce zostať ministrom. Funkcia generálneho manažéra sa tak uvoľní. Menovať človeka na tento post je kompetenciou predsedu strany Roberta Fica.