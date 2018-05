NRSR: Písomné diela majú byť dostupnejšie pre ľudí s poruchami čítania

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. mája (TASR) – Knihy, vrátane tých v audio podobe, ale aj noviny a časopisy, majú byť dostupnejšie i pre tých, ktorí v dôsledku zrakového či iného problému trpia poruchou čítania. Umožniť im to má novela autorského zákona, ktorej návrh v utorok poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.Rezort kultúry pripomína, že legislatívna zmena je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie (EÚ), odvodenej od Marakéšskej zmluvy o povolených spôsoboch použitia diel s autorskou ochranou v prospech nevidiacich, slabozrakých či ďalších postihnutých inou poruchou čítania. Cieľom prekladaného návrhu je vo forme výnimky v zákone umožniť osobám, ale aj neziskovým inštitúciám (knižnica, archív, škola) vytvárať kópie určené výhradne pre vlastnú potrebu osoby či osôb s poruchou čítania v im prístupnej forme.informuje ministerstvo kultúry v predkladacej správe.Návrhom novely autorského zákona sa tiež ruší správny poplatok za zápis do zoznamu periodickej tlače a za zápis zmeny v zozname periodickej tlače pri zmene vydavateľa alebo názvu periodickej tlače. Novelizovaný zákon má platiť od 11. októbra 2018.