Ochrane osobných údajov je v kalendári dní vyhradený 28. január

Brusel 28. januára (TASR) - Európsky deň ochrany osobných údajov, pripadajúci na 28. januára, má obyvateľom Európy pomôcť pochopiť, ktoré ich osobné údaje sa zbierajú a spracúvajú, prečo k tomu dochádza a aké sú ich práva v tomto procese. Uviedla to pri tejto príležitosti Rada Európy (RE) na svojej webovej stránke.Európsky deň ochrany osobných údajov zorganizovala Rada Európy prvýkrát v roku 2007. Právo na ochranu osobných údajov predstavuje jednu z podmienok na plné uplatňovanie ďalších základných práv, akými sú napríklad právo na slobodu vyjadrovania či právo na slobodu svedomia. Preto RE v roku 2007 pripravila Európsky deň ochrany osobných údajov.Odvtedy sa tento deň pripomína na celom svete, aj v krajinách mimo Európy, napríklad v USA aj Kanade pod názvom Data Privacy Day (Deň ochrany osobných údajov).Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, známy pod názvom Dohovor 108, sa považuje za základný kameň vzťahujúci sa na súkromný život a ochranu osobných údajov v Európe. Podpísaný bol 28. januára 1981 v Štrasburgu. Problematika ochrany osobných údajov má byť stredobodom záujmu každého jednotlivca - na pracovisku, v styku s úradmi, v zdravotníctve, pri cestovaní i pri surfovaní na internete.Dátum 28. január dáva občanom Európy príležitosť, aby sa informovali o všetkom, čo sa týka ochrany údajov, a o svojich právach v tejto problematike.Otázky súvisiace s ochranou údajov, aj v cezhraničnom priestore, sú neustále aktuálne v dennom živote človeka - pracovnom, na úradoch, keď si kupuje tovar alebo službu, keď cestuje alebo keď na internete otvára jednu stránku za druhou. Mnohí obyvatelia EÚ sú málo oboznámení s otázkou ochrany údajov a nepoznajú svoje práva.Preto sa počas 28. januára v celej EÚ majú organizovať podujatia, na ktorých by organizátori podnietili verejnosť, aby sa viac zaujímala o danú problematiku. Ľudia by sa mali informovať o dobrých praktikách súvisiacich s ochranou údajov, aby vedeli v plnej miere a účinne využívať svoje práva.Na Slovensku sa problematika ochrany osobných údajov upravuje zákonom. Dozor nad ochranou osobných údajov na Slovensku vykonáva v zmysle zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom v Bratislave. Právo na ochranu osobných údajov je zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky. Podľa nej má každý občan právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.