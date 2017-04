OMV na bratislavský Autosalón prináša vysokooktánovú zábavu

Na snímke motocyklový pretekár Ivan Jakeš pózuje s novou motorkou, s ktorou absolvuje jubilejný 10-krát súťaž Rely Dakar 2017. V Bratislave 23. novembra 2016. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (OTS) – Aj preto sú výrobca prémiových palív a najprestížnejšie automobilové podujatie v strednej Európe prirodzeným spojením. OMV je generálny partner tohtoročného bratislavského Autosalónu.Návštevníci veľtrhu pod jednou strechou nenájdu len desiatky automobilových značiek, ktoré predstavia svoje novinky, ale v neprehliadnuteľnom stánku OMV na nich čaká aj vysokooktánová zábava., “ hovorí, marketingová manažérka OMV Slovensko.Pre tých, ktorí sa neuspokoja len s obhliadkou pekných áut, OMV pripravila model najznámejšieho slovenského pretekárskeho okruhu. Na miniatúrnom Slovakiaringu si budú môcť záujemcovia preveriť svoje jazdecké schopnosti a zažiť napínavé preteky so svojimi známymi.OMV myslela aj na tých, ktorým stačí adrenalín sprostredkovane. Jeden z najlepších slovenských pretekárov príde porozprávať svoje zážitky z legendárnej Rallye Dakar a rozdávať autogramy. Kým bude hovoriť o svojich dobrodružstvách v nehostinnej juhoamerickej divočine, návštevníci budú môcť obdivovať jeho novú výkonnú motorku.Filozofiou OMV je maximálna kvalita a starostlivosť o zákazníka. Presvedčiť sa o tom môže každý, kto vyskúšal palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels. Výsledok mimoriadnej pozornosti zloženiu a špeciálnej receptúry spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu. Palivá OMV MaxxMotion tak vedú k optimálnej účinnosti spaľovania, dlhšej životnosti motorov a vyššiemu výkonu (Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228). Neplatí to len pre hviezdy a novinky z bratislavského výstaviska, ale pre každé auto, na ktorom jeho majiteľovi záleží.Stánok OMV sa oplatí navštíviť aj tým, ktorí chcú iba načerpať sily na ďalšiu prehliadku autosalónu. Energiu im dodá lahodná VIVA CAFE, ktorá sa zrodila v slávnych talianskych pražiarňach a do dokonalosti ju priviedol tím baristov a špecialistov. Výsledkom je vyvážená aróma a nadýchaná pena na káve, ktorá rozvonia skutočne každý priestor.