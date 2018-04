OSN: Tím expertov na chemické zbrane preskúma situáciu v Dúmá

Trosky na ulici po údajnom chemickom útoku v sýrskom meste Dúmá neďaleko Damasku 16. apríla 2018. Stovky Sýrčanov sa zhromaždili v pondelok v Damasku na podporu ozbrojených síl svojej krajiny, ktorým sa podľa nich podarilo cez víkend čeliť spoločným vzdušným útokom USA, Británie a Francúzska. Zhromaždenie na Umajjovskom námestí prenášali naživo sýrske štátne médiá. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Haag 16. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok oznámila, že poskytla expertnej misii Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW)na to, aby vyšetrila podozrenia z chemického útoku v sýrskom meste Dúmá.povedal hovorca OSN Stéphane Dujarric.Reagoval na správu, podľa ktorej námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov povedal, že experti OPCW nemôžu vstúpiť na miesto predpokladaného útoku v meste Dúma bez príslušného povolenia sekretariátu OSN pre bezpečnosť, píše agentúra AP.Zástupca veľvyslanca Ruska pri OSN Dmitrij Poľanskij po otázke na túto správu predtým podľa AP uviedol:zdôraznil.Generálny riaditeľ OPCW Ahmet Üzümcü medzitým povedal, že sýrski a ruskí predstavitelia sa pri nevpúšťaní inšpektorov jeho medzinárodnej dozornej organizácie na miesto údajného útoku v Sýrii odvolávajú naÜzümcü členov Výkonnej rady OPCW informoval, že tím expertov nebol vyslaný do Dúmy ani dva dni po svojom príchode do Sýrie. Sýrske úrady podľa neho ponúkajú inšpektorom namiesto toho vypočutie 22 osôb ako svedkov.