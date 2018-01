P. Pithart: Slováci sa v celom rade vecí dostali pred nás

Prezident SR Andrej Kiska ocenil pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky 25 osobností spoločenského a kultúrneho života v Bratislave v pondelok 1. januára 2018. Na snímke bývalý predseda českej vlády Petr Pithart si prebral štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. januára (TASR) - Český politik a bývalý predseda českej vlády a senátu Petr Pithart vníma udelenie Radu Bieleho dvojkríža II. triedy slovenským prezidentom ako paradox. Pred 25 rokmi bol totiž proti rozdeleniu Československa na dve samostatné republiky. Pithart je jedným z 25 osobností, ktoré v pondelok vyznamenal prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.povedal významný český intelektuál. Je pritom rád, že ho vyznamenal prezident, ktorého si váži a ktorého v Česku mnoho ľudí Slovákom závidí, čo je podľa neho zvláštny jav, keď Česi niečo závidia Slovákom.poukázal český politik, podľa ktorého Slovensko prekonalo súčasnú krízu týkajúcu sa východnej Európy už v roku 1998, keď porazilo mečiarizmus.doplnil.uviedol Fedor Gál, ktorého Kiska vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra I. triedy.Na margo toho, že mu pri preberaní netlieskali zvyšní dvaja najvyšší ústavní činitelia, Gál povedal, že je to ich problém.reagoval.Mikuláš Huba, ktorý získal ocenenie spolu s ďalším ochranárom Jurajom Flamíkom, cíti podľa svojich slov satisfakciu, že si hlava štátu všimla túto spoločenskú oblasť.ocenil.Speváčka Marika Gombitová, ktorej prezident udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, uviedla, že by bola radšej, keby Slovensko spolu s Českom tvorilo jeden štát.povedala. Spisovateľka Alta Vášová poznamenala, že za 25 rokov sa Slovensko v mnohom zmenilo.poznamenala s tým, že to dokáže ovplyvniť jedine vo svojich prózach. Z rúk prezidenta si prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.Pre opernú speváčku Gabrielu Beňačkovú, ktorá žije už 47 rokov v Prahe, bolo vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy príjemným šokom.povedala. Doplnila, že na Slovensku sa narodila, ale v oblasti umenia tu nebola docenená. Herečku Zuzanu Kronerovú, ktorá získala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, uviedla, pocta veľmi teší.doplnila. Vyznamenanie za svojho oca prevzala osobne. Jozef Kroner získal Pribinov kríž I. triedy in memoriam.