Penalizácie aj vybielený karavan, Svitko mal na Dakare smolu

BUENOS AIRES 16. januára - Slovenský motocyklista Štefan Svitko platil tento rok na Rely Dakar vysokú daň za vlaňajší prenikavý úspech. Druhý muž vlaňajšieho celkového poradia počas 39. ročníka inkasoval dve penalizácie, ktoré ho pripravili o šancu na lepšie umiestnenie.

Prvú - hodinovú - dostal za tankovanie v neutralizačnej zóne, druhá 3:22:00 h vyplynula z krátkeho pobytu v nemocnici a neskorého príchodu do bivaku po absolvovaní meraného úseku v 10. etape. V cieli v Buenos Aires mal na víťazného Brita Sama Sunderlanda v celkovom účtovaní manko 5:17:50 h a to stačilo len na 25. miesto.Aby toho nebolo málo, v Argentíne mu vykradli karavan požičaný od krajana Ivana Jakeša. Jeho pôvodný sa pokazil. "Po prechode cez bolívijské hranice už na argentínskom území nám do čista vykradli uzamknutý karavan. Zmizlo mi 7000 eur, hodinky, ostatným notebooky, plno náhradných dielov, mousy, pneumatiky i oblečenie. Riešime to s poisťovňou. Na záverečný ceremoniál mi chalani museli požičať krátke nohavice," uviedol Svitko v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Šport.Nebyť vyše štyroch hodín penalizácií (4:22 h), Svitko by v konečnom hodnotení figuroval na siedmej priečke. Konečné poradie ovplyvnili aj dve kompletne zrušené etapy.Napriek náročným podmienkam nemal pocit, že by bol 39. ročník ťažší ako vlaňajší. "Myslím si, že tento bol ľahší. Dosť sme však trpeli výkyvmi počasia, či už to boli horúčavy, potom dažde, zima a znova úmorné teplá," zhodnotil 34-ročný Žaškovčan najhoršie svoje umiestnenie spomedzi všetkých dokončených Dakarov.Pri premiére v roku 2010 bol trinásty, v sezóne 2014 ho klasifikovali na deviatej priečke, bol dvakrát piaty (2012, 2015) a vlani dosiahol historicky najlepší slovenský výsledok v podobe druhého miesta. V rokoch 2011 a 2013 nedokončil. Svitko tento rok zaznamenal jedno pódiové umiestnenie v etape, celkovo ich má na konte už sedem.Svitko nezabudol vyzdvihnúť rytierske gesto Ivana Jakeša, ktorý mu po zranení a nútenom odstúpení prenechal svoj karavan. "Som za to Ivanovi vďačný, bez neho by sme nemali ako ďalej pokračovať," cituje Svitka Šport.