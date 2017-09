Pod Vyšehradom objavil miestny nadšenec pozostatky kostola

Ilustračné foto Foto: Henrich Mišovič Ilustračné foto Foto: Henrich Mišovič

Nitrianske Pravno 19. septembra (TASR)- Pod Vyšehradom pri Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) objavil miestny nadšenec histórie pozostatky kostola z asi 13. storočia. Múry sakrálnej architektúry zasvätenej Panne Márii budú archeológovia naďalej skúmať, v budúcnosti by ju chceli sprístupniť aj širšej verejnosti.S výskumom oblasti, kde sa pozostatky kostola nachádzajú, začal ešte v 70. rokoch 20. storočia tím archeológov pod vedením Marty Remiašovej, tá ho však z neznámych dôvodov nedokončila. Po jej stopách a na základe historických prameňov o kostole sa vydal miestny podnikateľ Jozef Majzlan, ktorý pozostatky múrov a tehly pod Vyšehradom objavil. Zabezpečil i expertízu tehly v Slovenskom národnom múzeu, ktorá potvrdila, že pochádza asi z 13. storočia. "Navštívil som pamiatkový úrad v Prievidzi, kde som im zahlásil, že som našiel kostol Panny Márie pod Vyšehradom. Samozrejme, v tom čase to bola len domnienka, muselo sa to dokázať, preto som vyvolal archeologický výskum tejto lokality. Že ide o ten kostol, sme dokázali v tretej letnej sezóne výskumu," načrtol.Sakrálna pamiatka archeológov veľmi prekvapila, povedal jeden z nich Milan Horňák. "Je to kostol, ktorý bol postavený v 13. storočí, na tú dobu jeho rozmer 20 krát 15 metrov je naozaj fenomenálny. Ide o doteraz známy asi najväčší románsky kostol na severozápadnom Slovensku. Spájať ho môžeme práve so šľachtickým rodom Diviackovcov, ktorým Vyšehrad patril 13. storočí, práve s menom posledného z rodu Diviackovcov Budimíra, ktorý vo svojom testamente v roku 1258 panstvo aj s týmto kostolom odkázal prepozitúre v Kláštore pod Znievom," priblížil.Zaujímavou je podľa Horňáka i lokalita, kde pamiatku našli, keďže je v lese, vo výške asi 700 metrov nad morom. "Na to hľadáme odpoveď v prítomnosti starej stredovekej cesty Via publica, ktorá viedla v tesnej blízkosti kostola. Pravdepodobne teda ide asi o pútnický kostol," ozrejmil.Archeológovia našli v lokalite okrem základov asi dvojloďového kostola, stopy po kryptách, ktoré boli vykradnuté bratríkmi v 15. storočí, čo dokazujú nálezy keramiky a ľudských kostí, tiež tam objavili strieborné pražské groše z obdobia vlády Václava II."Tým, že sme vlastne tento kostol našli, tým sa príbeh iba začína. Čaká nás tu ešte aspoň desať rokov kopania," dodal Horňák.