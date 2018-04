Pohoda 2018: The Guardian a The Telegraph zaradili Pohodu do svojich festivalových výberov

No kým v minulosti bola ospevovaná skôr hudobnými profesionálmi či špecializovanými médiami, v tomto roku ju dávajú do pozornosti najprestížnejšie denníky Veľkej Británie ako The Telegraph či The Guardian. The Telegraph spomína Pohodu vo výbere 10-tich najlepších podujatí kontinentálnej Európy, ktoré sú skvelou alternatívou ku Glastonbury. The Guardian aktuálne zaradil Pohodu medzi 10 najlepších festivalov, ktoré doposiaľ nie sú na radare festivalových návštevníkov zo západnej Európy, no mali by byť.

Okrem online článku zaradil The Guardian náš festival aj do svojho tlačeného cestovateľského sprievodcu. Podľa autora Willa Coldwella je Pohoda veľký, ale priateľský festival s odvážnym line-upom. Ako ďalej píše: „99 € za najväčšiu umelecko-hudobnú udalosť na Slovensku, je cena, ktorá stojí za výlet. Festival s bezstarostnou atmosférou sa môže pochváliť uvoľnenými návštevníkmi a skvelo vybaveným miestom, na ktorom si 30 000 ľudí neužíva len hudbu, ale aj vizuálne umenie, film, literatúru či divadlo.“

Pôvodný článok tu: www.theguardian.com/travel/2018/apr/06/10-best-music-festivals-europe-probably-never-heard-of

Pred necelým mesiacom spomenul náš festival aj The Telegraph. Ten hľadal 10 najlepších podujatí kontinentálnej Európy, ktoré sú skvelou alternatívou ku Glastonbury. Autorka článku Natalie Paris o Pohode okrem iného píše: „Umelecký, eco-friendly prístup výrazne odlišuje slovenský klenot od jeho drsnejších a komerčnejších západných príbuzných. S lákavým line-upom, ktorý prepája množstvo žánrov a dostupnými cenami nápojov objavuje tento festival každoročne čoraz viac Britov.“ Okrem Pohody sa do jej výberu dostali aj Primavera, Rock Werchter, Secret Solstice, Bilbao BBK Live či susedný Sziget.

Pôvodný článok tu: www.telegraph.co.uk/travel/festivals-and-events/europe-best-summer-music-festivals

Tieto parádne články prichádzajú v roku, keď Pohoda dosiahla rekordný počet nominácií v rámci shortlistov European Festival Awards. Zároveň vôbec ako prvý festival z Čiech a Slovenska zvíťazila v tejto prestížnej súťaži, keď odborná porota ocenila náš festival za najlepšie ekologické riešenia.