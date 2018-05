Pohoda prvým partnerom Viberu na Slovensku

Viber sa spojil s Pohodou, aby oznámil svoje prvé partnerstvo na Slovensku. Festival Pohoda si na tomto obľúbenom messengeri založil vlastný verejný účet s názvom Pohoda Festival Official Community ako nový kanál na komunikáciu s fanúšikmi, cez ktorý plánuje ponúkať pestrý a zaujímavý obsah. Pohoda začala komunikáciu na komunite fotosúťažou, vďaka ktorej mohli ľudia vyhrať rôzne ceny vrátane lístkov na festival. Zapojilo sa do nej množstvo ľudí, ktorí sem pridali svoje najlepšie fotky z minulého ročníka Pohody, vďaka čomu naša Viber komunita získava denne množstvo nových fanúšikov. Komunity, Samolepky (Stickers) a Chatbot sú populárne nástroje pre komunikáciu s fanúšikmi, ktoré používajú mnohé popredné festivaly v regióne (ako Sziget či Exit), pričom Pohoda je aktuálne najnovším prírastkom v tejto sieti.

„Pri tvorbe samolepiek a obsahu do Komunity sme sa zamýšľali nad tým, čo motivuje a láka našich návštevníkov, aké frázy a výrazy najčastejšie používajú v spojení s Pohodou, a ktoré by sme mohli používať aj v každodennom živote. Spolu s dizajnérmi z Milku sme tak pripravili balík samolepiek obsahujúci emotikony a frázy ako: usmievajúce sa slnečnice, „Napravo od zvukára“, „Pohoda je láska“ alebo „Poďme na jedno“. Partnerstvo so spoločnosťou Viber nám dáva šancu vyskúšať nové formy komunikácie a spojenia s našimi návštevníkom. V najužšom tíme Pohody už sme veľkými fanúšikmi samolepiek a Komunity a veríme, že ich budú milovať aj naši návštevníci," povedala o spolupráci Suzanne Verschueren, zodpovedná za medzinárodné spolupráce Pohody. „Sme veľmi radi, že môžeme privítať festival Pohoda ako prvého partnera na Slovensku a predstaviť tak kompletné portfólio služieb, ktoré naša platforma ponúka. Keďže slovenskí užívatelia patria k najaktívnejším v regióne, veríme, že toto partnerstvo nám pomôže osloviť ešte viac používateľov a partnerov a zvýši popularitu messengerovej aplikácie Viber na Slovensku,” doplnila za Viber Daniela Ivanová – manažérka pre rozvoj podnikania, Viber CEE.

Samolepky umožňujú miliónom ľudí vyjadrovať pocity a emócie zábavným vizuálnym spôsobom. V roku 2017 bolo vo svete odoslaných vyše 40 miliárd „Stickerov“, čo potvrdzuje ich obľúbenosť medzi používateľmi. Pohoda pripravila svoj vlastný balík samolepiek, ktorý obsahuje ich 16 zábavných verzií určených pre milovníkov festivalu. Fanúšikovia sa môžu vyjadrovať touto exkluzívnou formou a komunikovať s priateľmi ešte zábavnejšie. Samolepky sme pripravili v slovenskom, českom a anglickom jazyku, čím pokrývajú gro našich návštevníkov ako aj rastúci počet ľudí prichádzajúcich z krajín mimo bývalej spoločnej republiky. Stiahnutím samolepiek sa používatelia prihlásia k odberu noviniek nášho Chatbota s preklikmi do Komunity. Chatbot je zdrojom rýchlych a zaujímavých informácií a odpovedá tiež na najčastejšie otázky týkajúce festivalu.

Rakuten Viber

Rakuten Viber spája ľudí – bez ohľadu na to, kým sú, alebo odkiaľ sú. Vyše miliarda používateľov na celom svete má prístup k širokému spektru funkcií, medzi ktoré patria rozhovory používateľov, videohovory, skupinové správy alebo aktualizácie a diskusie s obľúbenými značkami a celebritami. Používateľom ponúka všetky nástroje, aby sa mohli bezpečne vyjadrovať. Viber je súčasťou Rakuten Group, svetového lídra v elektronickom obchode a finančných službách. Registráciou v spoločnosti Viber si môžete vychutnať najlepšie komunikačné skúsenosti na svete.

Festival Pohoda

Spájanie je najvýraznejším spoločným menovateľom Viberu a Pohody, keďže aj na našom festivale ide o stretávanie ľudí ako aj rozličných hudobných žánrov (alternatíva, indie, elektronika, world music, punk, klasika) či ďalších foriem umenia – literatúra, tanec, vizuálne umenie, film, divadlo. Festival vytvára jedinečný priestor na stretnutie rôznych kultúr a pohľadov na svet, je oslavou slobody a tolerancie. To všetkom sa deje s dôrazom na kvalitné služby. Filozofiou festivalu je totiž robiť ho s rovnakým prístupom, ako keď pozývate niekoho k sebe domov na návštevu. Tento náš prístup pravidelne oceňujú aj v zahraničí. Pohoda je aktuálne držiteľom rekordného počtu siedmich nominácii v rámci European Festival Awards, pričom je víťazom ocenenia Green Operations Award. V uplynulých týždňoch sa tiež dostala do festivalových výberov britských médií ako The Guardian, Metro či The Telegraph.

22. ročník Pohody bude 5. – 7. júla 2018.