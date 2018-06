Portugalský tréner Santos o Ronaldovi: Je ako portské víno

Hráč Portugalska Cristiano Ronaldo vyplazuje jazyk počas zápasu základnej B-skupiny MS 2018 vo futbale Portugalsko - Maroko v Moskve 20. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. júna (TASR) - Všetky doterajšie štyri góly futbalistov Portugalska na 21. MS v Rusku strelil Cristiano Ronaldo. Po hetriku do siete Španielska (3:3) rozhodol v stredu v moskovských Lužnikách o výhre 1:0 nad Marokom. To už po dvoch prehrách (aj 0:1 s Iránom) muselo rezignovať na ambíciu postúpiť do osemfinále.Ronaldo sa presadil hneď v 4. minúte hlavou po centri Joaa Moutinha. Bol to pre neho už 85. gól v národnom drese, čím prekonal najlepšieho európskeho reprezentačného strelca Ferenca Puskása. V celosvetovom rebríčku je pred ním už iba Ali Daei z Iránu, ktorý dal 109 gólov v národnom tíme.povedal tréner Fernando Santos.dodal na margo 33-ročného útočníka Realu Madrid jeho spoluhráč Cedric Soares.Na turnaji dosiahol "CR7" štyri góly a je na čele tabuľky strelcov. Už dvakrát ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyhlásila aj za Hráča zápasu.citoval ho oficiálny web FIFA. Na Portugalsko čaká v záverečnom súboji Irán. Úradujúci majstri Európy sú so 4 bodmi a skóre 4:3 na čele tabuľky B-skupiny spolu so Španielmi, ktorí zdolali Irán rovnako 1:0.Maročania podali proti favoritovi dobrý výkon, opäť raz však zlyhali v koncovke. Pritom šancí mali dosť, no neboli efektívni.povedal francúzsky tréner Maroka Herve Renard. Tomu sa nepáčil gól súpera, keďže podľa jeho názoru Pepe pri gólovej situácii fauloval jedného z Maročanov. Tiež však ocenil Ronaldov výkon: