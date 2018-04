Poznáte príznaky srdcového zlyhávania? Nepodceňujte ich

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. apríla (TASR) - Slováci nepoznajú symptómy srdcového zlyhávania. Ide pritom o závažné ochorenie, ktoré sa pre mnohých stáva smrteľným, hoci pri včasnom zachytení sa dajú podmienky prežívania výrazne ovplyvniť.Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď už srdce nevládze uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka. "Prejavuje sa najmä zhoršenou dýchavicou, opuchom končatín, najmä členkov, a celkovou slabosťou a únavou," povedala kardiologička Eva Goncalvesová.Ľudia by v takýchto prípadoch nemali podľa lekárov otáľať, radia navštíviť svojho lekára, ktorý ich ďalej pošle k špecialistovi. "Pretože príznaky nemusia byť spôsobené vekom či vyčerpaním z práce alebo nadváhou, ako si to mnohí môžu myslieť," povedala Valéria Koszoruová z organizácie Hlas nášho srdca."Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je veľmi nepriaznivá. Až polovica pacientov totiž zomiera v priebehu piatich rokov," upozornil kardiológ Roman Margóczy s tým, že viacerí za typický príznak srdcového zlyhávania nesprávne považujú bolesť a tlak na hrudi."Je dôležité intenzívne budovať povedomie a vzdelávať verejnosť o srdcovom zlyhávaní," povedala Goncalvesová. Manažment pacienta a včasné zachytenie ochorenia treba podľa nej optimalizovať. Pacientska organizácia Hlas nášho srdca sa preto rozhodla v tejto veci odštartovať kampaň Červené ponožky, ktorá má zvýšiť povedomie o chronickom srdcovom zlyhávaní.Podľa nedávnej štatistiky OECD Slováci v dĺžke života stále zaostávajú za priemerom krajín Európskej únie, kratšie žijú o štyri roky. Najviac ich pritom trápia ochorenia srdca a ciev. "Po dosiahnutí 65. roku žijú Slováci najkratší zdravý život z krajín OECD," povedala Goncalvesová s tým, že ak "chceme znížiť počet odvrátiteľných úmrtí, bez zvýšeného záujmu o problematiku kardiovaskulárnych ochorení to nepôjde".Znížiť počet odvrátiteľných úmrtí chce aj štát, hovorí o viacerých opatreniach, a to v oblasti integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti či v zameraní sa na primárnu, špecializovanú a ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo tvrdí, že z regionálneho a geografického hľadiska sa snaží o čo najdostupnejšiu zdravotnú starostlivosť.