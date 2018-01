Príčinou smrti Toma Pettyho bolo predávkovanie sa liekmi

Našli ho ležať v bezvedomí v jeho dome

Na konte má aj tri sólové albumy

NEW YORK 20. januára (WebNoviny.sk) - Príčinou smrti hudobníka a speváka Toma Pettyho, ktorý zomrel 2. októbra minulého roku na zástavu srdca, bolo predávkovanie sa liekmi.Na Facebooku o tom s odvolaním sa na lekársku správu, ktorú dostali v predstihu k dispozícii, informovali Pettyho manželka Dana a dcéra Adria.Spevák sa podľa nich predávkoval liekmi nešťastnou náhodou. V rovnaký deň mu lekári oznámili, že má zlomený bedrový kĺb a jeho aj preto rodina predpokladá, že bolesť bola preňho tak neznesiteľná, že užil neúmerne veľa liekov.Podľa lekárskej správy Petty užil pred smrťou viacero liekov na utíšenie bolesti, ktoré sa vydávajú na predpis, ale tiež sedatíva a antidepresíva.Pettyho našli 2. októbra ležať v bezvedomí v jeho dome v meste Santa Monica v Kalifornii. Previezli ho do nemocnice, kde ho napojili na prístroje, no keď sa ukázalo, že jeho mozog nevykazuje žiadnu aktivitu, rozhodli sa ho odpojiť. Petty zomrel vo veku 66 rokov.Thomas Earl Petty sa narodil 20. októbra 1950 v Gainesville na Floride. Preslávil sa ako spevák a gitarista formácie Tom Petty and the Heartbreakers.Petty ako 17-ročný odišiel zo školy, aby sa spolu s budúcimi kolegami z Heartbreakers Mikeom Campbellom a Benmontom Tenchom mohli naplno venovať svojej kapele Mudcrutch.Začiatkom sedemdesiatych rokov sa s vidinou získania nahrávacej zmluvy presťahovali do Los Angeles. V tom síce uspeli, no skupina sa rozpadla a v roku 1976 Petty, Campbell a Tench spolu s Ronom Blairom a Stanom Lynchonom založili The Heartbreakers. Ešte v tom istom roku pätica vydala eponymný debutový album.Skupine vyšlo dokopy trinásť štúdioviek, pričom v americkom rebríčku Billboard 200 sa najviac darilo poslednej nahrávke Hypnotic Eye (2014), ktorá sa dostala na prvé miesto.Medzi ich najznámejšie skladby patria napríklad Breakdown, American Girl, I Need To Know, Don't Do Me Like That, Refugee, The Waiting, Don't Come Around Here No More, Learning To Fly, Into The Great Wide Open či Mary Jane's Last Dance.V roku 2002 formáciu uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy, pričom Petty sa v roku 2016 stal aj členom Skladateľskej siene slávy. Tom Petty and the Heartbreakers majú tiež od roku 1999 hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.Petty má na konte aj tri sólové albumy Full Moon Fever (1989), Wildflowers (1994) a Highway Companion (2006), na ktorých sa však podieľali aj jeho kolegovia z Heartbreakers. Bol tiež členom superskupiny The Traveling Wilburys, ktorú spolu s ním tvorili Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne a Roy Orbison.Na konte mal tri ceny Grammy, pričom jednu získal v roku 2009 ako člen Heartbreakers, jednu v roku 1990 spolu s Traveling Wilburys a jednu v roku 1996 ako sólista za pieseň You Don't Know How It Feels.