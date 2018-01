Prípad objektu na Odborárskej môže skončiť aj na súde, hovorí R. Kusý

Na archívnej snímke Rudolf Kusý Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. januára (TASR) – Ak bude prestavba objektu na Odborárskej ulici v bratislavskom Novom Meste aj napriek výhradám najmä v súvislosti s parkovaním skolaudovaná, môže celá vec skončiť na súde. Pre TASR to uviedol novomestský starosta Rudolf Kusý. Ide o objekt bývalej slobodárne, v ktorej v minulosti bývali pracovníci štátneho podniku Chemické závody Juraja Dimitrova a ktorá sa neskôr využívala aj ako administratívna budova. Investor ju prestaval na polyfunkčný dom, avšak bez vlastných nových parkovacích miest.skonštatoval Kusý s tým, že sú rozhodnutí obrátiť sa následne na súd. V predvečer začiatku kolaudačného konanie pritom s vedením mestskej časti a miestnymi poslancami zorganizovalo občianske združenie Dimitrovka v tejto súvislosti piaty protest.odôvodňujú novomestskí miestni poslanci Andrej Árva a Richard Mikulec. Nespokojní Novomešťania sú pritom podľa nich pripravení protestovať dovtedy, kým sa celá situácia nevyrieši. Starosta zároveň hovorí o nebezpečnom precedense.doplnil Kusý.Rozhodnutia niektorých úradov považujú protestujúci za rozporuplné, nesúhlasia taktiež s názormi investora na danú vec. Ten sa k aktuálnej situácii zatiaľ nevyjadril, avšak už v minulosti niekoľkokrát podotkol, že práce na budove vykonáva na základe platných rozhodnutí vyšších úradov. Upozornil tiež na to, že ide o prestavbu existujúceho objektu, nie o výstavbu nového, pričom v stanoviskách úradov sa podľa neho uvádza, že neexistuje zákonný dôvod požadovať od stavebníka vybudovanie nových parkovacích miest. Mestská časť mu síce dáva za pravdu čiastočne a to s dodatkom, že to platí len za predpokladu, ak má k dispozícii nejaké parkovacie miesta a je ich dostatočný počet.Rozdielne názory majú strany aj v prípade zmluvy o podnájme pozemku s parkoviskom, ktorú uzatvoril investor s neďalekou vietnamskou ubytovňou. Kým starosta hovorí o fiktívnej zmluve na zakrytie očí ministerstvu, ktoré na jej základe odsúhlasilo stavebné práce a ktorá bola údajne po troch mesiacoch vypovedaná, investor ubezpečuje, že je stále v platnosti, iba boli dočasne pozastavené jej plnenia.uviedol pred časom pre TASR konateľ spoločnosti VI GROUP, s.r.o., Juraj Duška.