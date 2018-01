Rakúsko vrátilo do Ruska 31 občanov tejto krajiny

Rakúske policajné auto. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. januára (TASR) - Rakúsko v utorok vrátilo do Ruskej federácie 31 občanov tejto krajiny vrátane šesťčlennej čečenskej rodiny, ktorú nedávno zadržali v areáli viedenského medzinárodného letiska.Charterovým letom sa do Moskvy presunuli aj ďalšie štyri osoby odsunuté z Nemecka, ako aj lekárka, tlmočník a pozorovatelia z ľudskoprávnych organizácií.Ako vyplýva z informácií rakúskeho rezortu vnútra, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra APA, išlo v tomto roku o prvú podobnú operáciu smerujúcu do Ruskej federácie.Vlani muselo územie Rakúska dobrovoľne alebo nútene opustiť celkove 621 ruských občanov.Rakúsky spolkový úrad pre azyl rozhodol vlani iba pri posúdení 29 percent žiadostí ruských občanov o poskytnutí azylu či ochrany z rôznych dôvodov, v 62 percentách sa k ním postavil zamietavo. V ostávajúcich deviatich percentách rozhodol inak.