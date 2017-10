Rakúsky kancelár prežil tri dni pred voľbami vyslovenie nedôvery

Rakúsko, Kern Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 12. októbra (TASR) - Rakúsky kancelár Christian Kern prežil dnes v parlamente, iba tri dni parlamentnými voľbami, hlasovanie o vyjadrení nedôvery.Napriek kritike všetkých frakcií s výnimkou jeho sociálnych demokratov z SPÖ podporili návrh slobodných (FPÖ) iba poslanci tohto klubu nezávislý zákonodarca Marcus Franz.Viacerí poslanci kritizovali predtým Kerna, že svoje vystúpenie pred plénom, v ktorom hovoril o politickej kultúre, zneužil na predvolebnú kampaň, iným potom prekážalo, že v rokovacej sieni chýbal počas interpelácií.Napokon poslanci z takmer všetkých frakcií hlasovali za to, aby sa vrátil do parlamentu, takže pri samotnom hlasovaní o vyjadrení nedôvery už Kern osobne sledoval dianie v rokovacej sieni.V nedeľu sa v Rakúsku konajú predčasné parlamentné voľby, v ktorých sa očakáva prehra strany súčasného kancelára a vznik novej koalície.Ešte predtým, konkrétne dnes večer, sa stretnú pred kamerami verejnoprávnej televízie ORF volební lídri parlamentných strán v záverečnej televíznej diskusii. Popri Kernovi a jeho predpokladanom nástupcovi na poste kancelára, lídrovi ľudovcov z ÖVP Sebastianovi Kurzovi, budú účastníkmi diskusie Heinz-Christian Strache (FPÖ), Ulrike Lunaceková (Zelení) a Matthias Strolz (NEOS).V stredu večer odvysielala ORF posledný duel volebných lídrov, v ktorom si Kern a Kurz, partneri z doterajšej koaličnej vlády, nič nedarovali. Obaja deklarovali, že by chceli stáť na čele budúcej rakúskej vlády, obaja ostro kritizovali predstavy druhého z nich, ale vyhli sa jasnej odpovedi na otázku, či je po voľbách možná prípadná koalícia ich strán.