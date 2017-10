REIMER: V európskej legislatíve chýba spoločná definícia extrémizmu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – V európskej legislatíve v súčasnosti absentuje spoločná definícia extrémizmu. Pre TASR to uviedol počas svojej návštevy v Bratislave rakúsky právnik, expert na ľudské práva a spoluzakladateľ európskej občianskej iniciatívy Stop extremism (Zastavte extrémizmus) Sebastian Reimer. Na Slovensko pricestoval v rámci celoeurópskeho turné v boji proti extrémizmu a terorizmu spolu so spisovateľkou, právničkou a predstaviteľkou liberálneho islamu Seyran Atesovou." upozornil Reimer, pričom extrémistu definuje ako človeka, ktorý útočí na základné práva iného.Podľa jeho slov sa extrémizmus v európskych krajinách vyskytuje relatívne rovnomerne.konštatoval.Podľa Seyran Atesovej pozorujeme v celej Európe posun doprava.uviedla pre TASR.Prostredníctvom Európskej občianskej iniciatívy chcú do 12. júla 2018 získať milión petičných podpisov občanov z minimálne siedmich krajín EÚ, aby sa Európska komisia začala návrhom, ktorý predložia, zaoberať. Prijatím komplexnej protiextrémistickej smernice by táto iniciatíva chcela vyplniť súčasné medzery v boji proti extrémizmu.Ako potvrdila pre TASR Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,Po zozbieraní milióna podpisov organizátori odprezentujú iniciatívu pred Komisiou, ktorá ju posúdi.Reimer priznal, že napriek tomu, že majú do detailov prepracovaný návrh smernice, legislatívny proces EÚ je veľmi zdĺhavý.odpovedal na otázku TASR, v akom časovom horizonte je podľa neho reálne zhmotnenie návrhu v realitu.Na základe neho by dotknutí mali mať nárok na odškodnenie. Napríklad ak by mal zamestnanec sklony k extrémizmu, zamestnávateľovi by pri výpovedi nevznikala povinnosť vyplatiť odstupné. V rámci návrhu je predmetom riešenia i opačná situácia v súvislosti so zvýšením odstupného.V roku 2016 zatkli viac než 1000 ľudí, ktorí iniciovali extrémistické činy. Takmer 200 ľudí bolo v dôsledku extrémizmu usmrtených a viac než 400 sa vážne zranilo. Iniciátori projektu uviedli ako najväčších finančných podporovateľov Katar, Turecko, Saudskú Arábiu a Kuvajt.Štáty podľa nich financujú okrem Moslimského bratstva i ďalšie organizácie. Iniciátori projektu upozornili, že práve Moslimské bratstvo je aktívne už aj v Českej republike.