RICHTER: Pri eurosmernici o vysielaných pracovníkoch treba zvažovať

Na snímke minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prichádza na 56. schôdzu vlády Slovenskej republiky 26. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 2. júna (TASR) - Ministerstvo práce neodmieta eurosmernicu o vysielaní pracovníkov do zahraničia, ktorá im má zabezpečiť lepšie mzdové podmienky. Upozorňuje však na legislatívne rozdiely v jednotlivých krajinách Európy, o ktorých je podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) potrebné ešte diskutovať a neunáhliť sa v prijatí konečného riešenia.Slovensko sa touto témou zaoberalo aj počas predsedníctva v Rade Európskej únie. Opäť o nej diskutovali predstavitelia ministerstiev práce krajín V4 aj na štvrtkovom (1.6.) rokovaní v Bratislave.skonštatoval Richter.Jedenásť krajín vrátane Slovenska už dalo tejto smernici tzv. "žltú kartu" a pripomienkovalo ju.priblížil Richter.Zámery komisie upraviť smernicu by sa mohli dotknúť viacerých firiem, ktoré posielajú pracovníkov do zahraničia. Ide napríklad o stavbárov, autodopravcov, či firmy podnikajúce v spracovateľskom priemysle. Okrem rovnakej mzdy, ako majú domáci zamestnanci, by mali dodržiavať aj podmienky týkajúce sa pracovnej doby, odmien, a to nielen podľa zákonov, ale aj podľa kolektívnych zmlúv.priblížil Richter.Upozornil tiež na to, že jednotlivé krajiny majú rozdielnu legislatívu v pracovno-právnej oblasti. "vysvetlil Richter.Uponáhľané prijatie riešenia preto nebude podľa ministra v prospech krajín.tvrdí Richter.Je presvedčený, že by sa malo pri smernici stanoviť určité prechodné obdobie, aby sa vyriešili všetky možné komplikácie.dodal Richter.