Riziko povodní na hornej Nitre sa malo znížiť vďaka projektu SVP

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nováky 17. apríla (TASR) - Riziko povodní a vplyvov sucha na prírodu na hornej Nitre sa malo znížiť. Prispieť k tomu mal projekt Povodie hornej Nitry - Opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom, ktorý Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) financoval z takzvaných nórskych fondov.uviedol v utorok v Novákoch počas záverečného semináru k projektu Matúš Urban, technický pracovník SVP.Najviac projektov riešil SVP podľa neho na malých potokoch, prítokoch väčších tokov, prítokoch Handlovky, Bebravy a Nitry.ozrejmil.Protipovodňové opatrenia na tokoch podľa Urbana úplne nevylúčia povodne na hornej Nitre.skonštatoval.Z pôvodne plánovaných 13 opatrení zabezpečili vodohospodári realizáciu 11, a to na tokoch v okrese Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Partizánske. Jedným z nich bolo i inovatívne riešenie na Handlovke v Handlovej, a to prostredníctvom použitia takzvaných tubosiderov na zakrytie časti úpravy toku v zosuvnom území.priblížil člen projekčného tímu Peter Chládek.Financovanie projektu zabezpečili vodohospodári z prostriedkov od Európskeho hospodárskeho priestoru, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, ako i zdrojov partnera projektu - mesta Nováky. Z grantu vyčerpali 2.164.919,86 eura, SVP na realizáciu projektu prispel sumou 486.100 eur a Nováky sumou 241.000 eur. Pôvodne bolo partnerom projektu i mesto Handlová. To však odstúpilo, dôvodom bolo zdĺhavé verejné obstarávanie, po ktorého ukončení mala samospráva na realizáciu projektu jeden mesiac.