Rockeri mieria na Rockfest do Nitrianskeho Rudna

Na archívnej snímke vľavo spevák hudobnej skupiny The Paranoid Igor Belaj a vpravo bubeník Miloš Zaujec pózujú s novým albumom Sedem. Foto: FOTO TASR/Martin Baumann Na archívnej snímke vľavo spevák hudobnej skupiny The Paranoid Igor Belaj a vpravo bubeník Miloš Zaujec pózujú s novým albumom Sedem. Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. augusta (TASR) – Rockeri sa to tento víkend stretnú v Nitrianskom Rudne. V dňoch 11. a 12. augusta sa v kempingu na brehu priehrady pri obci Nitrianske Rudno v údolí medzi Strážovskými vrchmi a pohorím Magura bude konať rockový festival Rockfest Nitrianske Rudno.Rockfest fanúšikom poctivej rockovej muziky ponúkne počas dvoch dní koncerty 22 kapiel. Tie budú podčiarknuté nezabudnuteľnou festivalovou atmosférou, zábavou a skvelým časom stráveným v malebnej prírode. V priestoroch kempingu na brehu priehrady pri obci Nitrianske Rudno, ktorá sa nachádza len 12 km od Bojníc, sa pravidelne konajú športové, kultúrne a hudobné podujatia ako motozrazy či stretnutia veteránov, v minulosti sa tu konal aj festival Legendy.Na Rockfeste organizátori rozdelili program do dvoch "poriadne hustých" dní. V piatok 11. augusta sa na pódiu predstavia kapely Gilotina, Sanchez Amsterdam, Liquid Boogie Roll, Ewelin, Dereš, Arzén, Karpina, Suffocation z USA, Plus Mínus a Mad Frequency. Po skončení posledného koncertu na návštevníkov festivalu čaká do štvrtej hodiny rannej rockotéka. V sobotu 12. augusta vystúpia kapely Marturos, Mofokiller, Asenth, Me Against All, Eufory, Zóna A, Zoči Voči, The Paranoid, Gladiator, Slobodná Európa a Caliber X.Jednodňové vstupenky a permanentky sú v predaji v sieti Ticketportal. Stanovanie a parkovanie je pre všetkých návštevníkov zadarmo.TASR informovala PR manažérka Nikoleta Kováčová.