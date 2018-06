Ruský súd poslal do väzenia čečenského teroristu Badruddiho Daudova

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rostov nad Donom 15. júna (TASR) - Ruský súd poslal vo štvrtok do väzenia čečenského teroristu Badruddiho Daudova v súvislosti s tragickou rukojemníckou drámou, ktorá sa odohrala v roku 1995 v juhoruskom meste Buďonnovsk. Išlo o zlomový bod v prvej z dvoch vojen o nezávislosť v neďalekom severokaukazskom regióne Čečensko.Vojenský súd v meste Rostov nad Donom vo štvrtok uznal Daudova za vinného z brania rukojemníkov a účasti na teroristickom útoku. Vymeral mu trest odňatia slobody na 14 rokov, informuje Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na agentúru Interfax. Daudov tvrdí, že je nevinný. Kedy ho zatkli, však nie je známe.Skupina čečenských separatistov pod vedením militantného islamistu Šamila Basajeva napadla 14. júna 1995 v Buďonnovsku policajnú stanicu a vládne budovy. Útočníci vzali za rukojemníkov približne 1500 ľudí, požadujúc stiahnutie ruských vojakov z Čečenska. Počas rukojemníckej drámy bolo zabitých zhruba 150 osôb.Preživších rukojemníkov prepustili teroristi po päťdňovom obliehaní bezpečnostnými silami, keď ruský premiér Viktor Černomyrdin prisľúbil prímerie v Čečensku a poskytol Basajevovi a jeho stúpencom bezpečný prechod späť do Čečenska. Nasledovali mierové rozhovory medzi Moskvou a Čečenmi, boli však neúspešné.Dohoda ohľadom riešenia tejto krízy vydláždila cestu k ďalšej dohode z augusta 1996, ktorou sa ukončila prvá čečenská vojna. Druhý ozbrojený konflikt vypukol v roku 1999. Významnú rozhodovaciu úlohu v ňom zohral vtedajší premiér Vladimir Putin po tom, čo Basajevovi militanti vtrhli do susednej severokaukazskej oblasti Dagestan.Basajeva, ktorý sa stal najhľadanejšou osobou v Rusku, zabili pri bombovom atentáte v roku 2006. Pravdepodobne ho vykonala Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie (FSB).