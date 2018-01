Ryby - ročný horoskop na rok 2018

Ich obsah je bohatý a rozmanitý, rovnako tak ako vaše všeobjímajúci duša, a dáva signály k ďalšiemu a ďalšiemu rozširovaniu poľa vášho vedomia. Jupiter so svojím Trigon prináša nezničiteľnú vieru vo všetko, čo vnímate ako obohatenie svojho JA a váš duševný horizont pozdvihuje do nekonečných výšin. Váš vládca Neptún je vám silnou ochranou už několikátým rokom a obdarúva vás väčší vnímavosťou voči neviditeľnému. V tomto roku má však bonus navyše! Jeho sextilové spojenie so Saturnom naznačuje súvislosť medzi ezoterickými odkazy od vašej múzy a ich praktickým využitím.Máte na to, aby ste zhmotnili svoje sny! Napriek úspechu a šťastia, ktoré vám tento rok ponúka, prináša v jeho finále Jupiter varovania. Nenechajte sa uniesť prílišnou závratmi zo svojej oslnivosti a zachovajte skromnosť. Pamätajte, že sláva je pominuteľná a publikum nevypočítateľné.



Ste najintuitívnejšie znamení zverokruhu, nevyčerpateľná studnica empatie a niečoho zvláštneho, neviditeľného, ​​čo je ukryté hlboko vo vašom vnútri a dokáže hýbať svetom. Vďaka vám dokáže naplno prúdiť energia lásky a súcitu, bez ktorého by sa ľahko zablúdili z cesty, patrí vám veľké VĎAKA! V tomto roku vesmírni guruovia tento váš potenciál plne potvrdzujú, teda sa stávate majákom pre všetkých, ktorí túžia byť v súlade s Univerzom. Váš anjel strážny, Neptún, vás objíma svojimi ochrannými krídlami a napĺňa rok 2018 porozumením, schopností vzdelávať sa aj odovzdávať svoje poznanie ostatným. Spoločne s Jupiterom a Plutom tvoria najsilnejšiu motiváciu pre vaše sebavedomie!Prioritne vám, Rybky 2. dekády (2.3. - 11.3.) A 3. dekády (12.3. - 20.3.), Otvára toto úžasné trio obzory lásky, romantiky, cestovanie do zahraničia alebo tiež hlbinnej psychológie, filozofie, náboženstva a vyššieho vzdelania. Astrálne súputníci napovedajú, že je vhodné aktivovať sa v spomínaných atribútoch hneď od januára, kedy vám správny vietor do plachiet dávajú aj Merkúr s Marsom. Premýšľate o ďalekej ceste do exotických krajín, podanie prihlášky na vysokú školu alebo snívate o nejakej čarovnej komodite, ktorej hodnota by nikdy neklesla? Ste neskutočne blízko, pričom milé Rybky nemusíte mať priamo zlato, vaším zlatou baňou je talent na zhodnotenie svojho poznania. Dôležitým hráčom sa v tomto roku stáva tiež Saturn a jeho priaznivý sextilový aspekt zo znamení Kozorožca. Jeho vplyv spôsobuje, že vaše tajné priania nemusí zostať len pri obyčajného snívanie, ale sa môžu premeniť v realitu. Podmienkou je zvýšený zmysel pre zodpovednosť a vytrvalá usilovnosť, čo sú vlastnosti, ktoré sú najmä u vás, zrodenci 1. dekády (21.2. - 1.3.), Teraz vybrusovanie ako diamant. Saturn naznačuje úspech v skupinových aktivitách, charitatívnej činnosti, spiritualite a tiež v nadviazanie hlbokého puta s veľmi spoľahlivú a oddanou osôbka. Z celkového hľadiska sa teda, milé Rybky, jedná o priamo super rok!