Sam Smith sa po dvoch rokoch vracia s emotívnym singlom

Bratislava 13. septembra (TASR) - Po celosvetovom úspechu, ktorý dosiahol so svojím debutovým albumom In the Lonely Hour a singlom zo soundtracku k Jamesovi Bondovi Writing's On the Wall, vydáva Sam Smith po dlhých dvoch rokoch singel Too Good At Goodbyes.Pieseň napísal Smith spoločne s Jimmym Napesom (Disclosure/Clean Bandit) a duom Stargate (Rihanna/Coldplay/Katy Perry). Potvrdzuje ňou nielen svoj unikátny hlasový rozsah, ale aj nepopierateľný talent na písanie emotívnych skladieb. V novinke Sam spieva o následkoch nevydarených vzťahov - o zlepšovaní sa v dostávaní kopačiek a začínajúcej absencii emócií, ktorú človek využíva ako ochranný štít pred ďalším sklamaním.„Pieseň je o mne a o vzťahu, v ktorom som bol,“ priznal Sam a zároveň naznačil, že nový album, ktorý plánuje vydať ešte tento rok, bude veľmi osobný.Od vydania debutového albumu v roku 2014 sa Sam Smith, vlastným menom Samuel Frederick Smith, stal jedným z najpopulárnejších spevákov. Celosvetovo predal vyše 12 miliónov albumov a je držiteľom štyroch cien Grammy, troch Brit Awards, troch Billboard Music Awards, Zlatého Glóbusu, ba dokonca aj Oscara.Informáciu pre TASR poskytla Dominika Dirgasová z vydavateľstva Universal Music.