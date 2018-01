SaS: Kaliňák zachraňuje vlastnú kariéru vyťahovaním rómskej karty

Na archívnej snímke podpredsedníčka parlamentu SR Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) producírovaním sa v uniforme po osadách a svojimi vyhláseniami len dokazuje svoju nekompetentnosť a nevedomosť o vlastných zákonoch a o aplikačnej praxi. Vyhlásila to podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), podľa ktorej Kaliňák v skutočnosti vyťahuje rómsku kartu len kvôli tomu, aby si zachránil vlastnú politickú kariéru.Ako uviedla, piliere Kaliňákovej reformy v oblasti postihovania rómskej kriminality nestoja na reálnych základoch.upozornila Ďuriš Nicholsonová.Zdôraznila, že podľa zákona o Policajnom zbore je policajt v službe povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.odkázala opozičná poslankyňa.Na margo snahy ministra vytvárať špeciálne oddelenia na policajných staniciach podpredsedníčka NR SR uviedla, že už v súčasnosti existujú na obvodových oddeleniach tzv. rómski špecialisti. Ambíciu financovať rómske občianske hliadky z rozpočtu ministerstva vnútra označila Ďuriš Nicholsonová nie za proaktívny krok, aleĎuriš Nicholsonová pripomenula, že Robert Kaliňák spolu s Petrom Pollákom z OĽaNO sľubovali ešte v roku 2012 rómsku reformu.dodala poslankyňa.Kaliňák s policajným prezidentom Tiborom Gašparom predstavili opatrenia, ktoré rezort plánuje v prípade rómskej kriminality. Mali by sa zvýšiť kompetencie policajtov, aby mohli zakročiť nielen pri páchaní trestnej činnosti alebo priestupku, ale aj pri narúšaní verejného poriadku. V pláne je vytvorenie integrovaných policajných oddelení s vyšším počtom policajtov, ktoré budú zodpovedné za situáciu v príslušnej osade.Zaviesť sa majú aj občianske hliadky, ktoré by dohliadali na bezpečnostnú situáciu v rómskych osadách. Minister tiež oznámil potrebu vedenia štatistických údajov o tzv. rómskej kriminalite. Rezort pripravuje aj integračné opatrenia, napr. vytvorenie sietí podporných pracovísk, ktoré dokážu riešiť sociálnu situáciu a výchovu detí, teda komunitných centier.