Sedemnásobné tatranské standing ovation pre Karla Gotta

Karel Gott Foto: Pavol Karell Karel Gott Foto: Pavol Karell

Štrbské Pleso 5. novembra (TASR) – Vzácnu návštevu privítali v sobotu večer (4.11.) na Štrbskom Plese. V komornom prostredí hotela Kempinski koncertoval 41-násobný zlatý slávik Karel Gott v sprievode kapely Pavla Větrovca. Do Tatier si pozval aj hosťa, bola ním speváčka Jitka Zelenková.Karel Gott je stále značka so zlatým leskom. Potvrdil to standing ovation hľadiska už pri jeho príchode na koncertné pódium. „Ďakujem vám za krásne privítanie, na začiatok mám pre vás dobrú správu, som v dobrej forme. Ako maliar som vždy obdivoval Tatry, či už na jar, v lete alebo v zime.“Maestro začal piesňou Ptačí nářečí, pokračoval skladbou Má první láska se dnes vdává, po ktorej oslovil publikum „šetrite si sily, mám výborné prídavky“. Nasledovali songy Být stále mlád, Dál až na měsíc, La Danza, Stokrát chválim čas a ďalší standing ovation. Do éry 60. rokov sa vrátil s pesničkami Bum Bum Bum, C'est la vie, Lady Carneval (za tieto ďalšie dva potlesky postojačky). Pieseň Včelka Mája venoval riaditeľke hotela Kathrin Nollovej. Samozrejme po nemecky. Sľubované prídavky boli dva, ten prvý v podobe skladby Běž za svou láskou v duete s Jitkou Zelenkovou, druhým bola pieseň Ráno jedu dál a záverečný mohutný standing ovation. Okrem honoráru si maestro Gott odnáša z Vysokých Tatier sedem, slovom sedem standing ovations. Určite atak na slovenský potleskový rekord.„Pred takým publikom sa mi spievalo veľmi dobre, povedal som im, že ich podpora a nálada, ktorú vytvorili, už poznám, ani ma to veľmi neprekvapilo, spieval som tu tretíkrát. Asi v tých dvoch predstaveniach som urobil dobrý dojem, inak by ma po tretíkrát neangažovali,“ povedal po koncerte pre TASR Karel Gott.Prvá časť „tatranského“ koncertného večera patrila speváčke Jitke Zelenkovej. Tá začala spevácku dráhu v roku 1967, na svojom konte má dnes 16 vydaných albumov a kompilácií. Do úvodu zvolila pieseň Z výšky nebes, ďalšími boli Mít svůj kout, Sem tam, Vyprávění v pokoji, Já se tiše odporoučím, Bez lásky láska není či pieseň z repertoáru Karla Gotta Já se tiše odporoučím, ktorú speváčka uviedla slovami „táto pieseň Karla Gotta sa mi veľmi páčila ešte predtým, než som s Karlom Gottom začala spolupracovať“.„Vždy sa teším na stretnutie s Karlom, okrem toho, že spomínam na 14 rokov spolupráce. Stretávame sa stále, teším sa jeho spev, je vždy príjemný a veľmi vtipný. Prajem mu, aby mu ešte zdravie slúžilo, aby nám všetkým mohol robiť radosť,“ uviedla pre TASR Jitka Zelenková. Zároveň dodala: „Tento rok som 50 rokov na scéne. Spev by som vôbec nemenila, uvedomujem si, aké mám šťastie, že môžem robiť túto prácu. Toto ma veľmi baví, vďaka tomu sa cítim veľmi dobre a priala by som si, aby to dlho vydržalo.“Spevák a skladateľ Karel Gott (*1939, Plzeň) získal prvý výraznejší úspech vystúpením v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den v apríli 1962, kde spieval spolu s Vlastou Průchovou pieseň Až nám bude dvakrát tolik. Na prvom singli, ktorý vydal Supraphon, bola pieseň Měsíční řeka. V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V roku 1966 vyhral prvý ročník Bratislavskej lýry s pesničkou Mám rozprávkový dom. Na začiatku roka 1967 podpísal zmluvu s nemeckou firmou Polydor a tam mu vychádza prvý singel so skladbou Weisst du wohin? aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. Pred dvoma týždňami vyšla v reedícii debutová LP platňa Zpívá Karel Gott. Z tejto platne je aj pieseň Ptačí nářečí, s ktorou koncert na Štrbskom Plese začínal.