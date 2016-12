Skladujete správne vianočné jedlá? Netreba to podceniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Heim Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Heim

Bratislava 22. decembra (TASR) - Nesprávne skladovanie vianočných jedál dokáže spôsobiť zdravotné komplikácie. Na potravine vyžadujúcej si chladenie, sa totiž napríklad môžu pomnožiť mikroorganizmy a plesne, tie nie vždy jedlo viditeľne zmenia, a tak si to konzument nemusí všimnúť. Upozorňuje na to hlavný hygienik SR Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Takéto pokrmy vedia spôsobiť tráviace ťažkosti, nevoľnosť, zvracanie či hnačky."Hotové či rozpracované jedlá treba skladovať pri teplote nula až štyroch stupňov Celzia," radí Mikas. Platí to aj pre otvorené majonézy, studené omáčky a dressingy, odporúča ich spotrebovať do 48 hodín. Cestovinové či zeleninové šaláty by mali byť v chladničke pri rovnakej teplote maximálne 12 hodín, studená kuchyňa ako chlebíčky bagety a misy asi šesť hodín a zákusky 24 hodín. Ide o odporúčaný čas skladovania, podľa ÚVZ SR nemusí byť pravidlom. Spomínané potraviny vydržia i dlhšie, treba sa riadiť ich vôňou a vzhľadom.Pravidlá má i zohrievanie už uvarených jedál uskladnených v chladničke. "Odporúčam odobrať iba také množstvo, ktoré po zohriatí celé skonzumujete," povedal Mikas. Polievky, mäso či omáčky radí zohriať na teplotu 80 stupňov Celzia, treba to dôkladne premiešať po dobu dvoch až troch sekúnd.