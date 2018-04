Školáci v USA utrpeli zranenia, keď ich autobus narazil do nadjazdu

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Neue Westfälische Foto: Facebook Neue Westfälische

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lakeview 9. apríla (TASR) - Prenajatý autobus s tínedžermi, vracajúcimi sa v nedeľu neskoro večer z krátkych jarných prázdnin, narazil do nadjazdu na ostrove Long Island v americkom štáte New York. Pri náraze utrpelo vážne zranenia šesť cestujúcich a vrchná časť vozidla bola po celej dĺžke zdemolovaná.Nehoda sa stala krátko po 21.00 h miestneho času na ceste Southern State Parkway v meste Lakeview, napísala v pondelok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na newyorskú štátnu políciu.Jeden zo šiestich vážne zranených cestujúcich má veľmi vážne zranenia, dodal major štátnej polície David Candelaria. Ďalších 37 pasažierov utrpelo menšie zranenia.uviedol šéf hasičov v Lakeview, Patrick McNeill. "Všade bolo sklo. Strecha autobusu je strhnutá až po vrch sedadiel," dodal.Zverejnený videozáznam zachytáva tínedžerov, ako sedia alebo stoja pred bielym poškodeným autobusom, niektorí z nich zahalení do prikrývok. Hasiči zatiaľ kontrolovali vrak vozidla. Na miesto prišiel urýchlene veľký počet sanitiek a hasičských áut.Celkovo 38 študentov z rôznych stredných škôl na Long Islande sa spolu s piatimi dospelými členmi dozoru práve vracali z Medzinárodného letiska Johna F. Kennedyho a smerovali do nákupného centra, aby sa tam stretli s rodičmi, informovala polícia.Polícia uviedla, že vodiča preveruje, ale zdá sa, že nie je oboznámený s obmedzeniami platnými pre komerčné vozidlá na spomínanej ceste.Svetlá výška daného nadjazdu nad vozovkou je len 2,39 metra. Nárazy vozidiel do nadjazdov nie sú na tejto ceste nič nezvyčajné. V roku 2017 boli zverejnené správy, že na cestu nainštalujú elektronický systém, ktorý bude varovať vodičov, pokiaľ je ich vozidlo príliš vysoké pre tamojšie nadjazdy.