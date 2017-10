Slovenskí programátori zo spoločnosti MATSUKO postúpili do finále Startup World Cup&Summit. Košický startup zabojuje o investíciu viac ako 1 milión dolárov.

1milión plus dolárov

PRAHA 9. októbra 2017 (WBN/PR) -"335 projektov z 29 krajín, záujem o SWCS 2018 prekonal všetky naše očakávania. Myslím si, že tento záujem potvrdzuje, že pripravovaná októbrová konferencia Startup World Cup & Summit bude naozaj najväčšou startupovou udalosťou tohto roka v centre Európy," hovorí Radka Horáková, spoluorganizátorka SWCS a CMO startupového inkubátora UP21.Slovenskú scénu bude reprezentovať startup MATSUKO (inteligentný holografický sprievodca nie len pre deti). MATSUKO je kreatívne technologické štúdio využívajúce know-how z videohier v komerčných a vzdelávacích inštaláciách Mixed Reality. Proti ním bude stáť napríklad maďarský startup EVA (špeciálne okuliare pre slepcov), nemecký food startup FoPo (spracovanie prezretého ovocia a zeleniny do podoby prášku) alebo české stratupy Angee (autonómny bezpečnostní systém) a mySASY (pokročilý nástroj pre zdravotní diagnostiku).10 finalistov bude súťažiť o cestu do Silicon Valley a možnosť odviesť si 1 milión dolárov v investičných peniazoch. V rámci pražského regionálneho finále získajú tri startupy z top 50 predschválenú možnosť umiestniť crowdfundingovou kampaň na Fundlift a jeden z nich zároveň investíciu až vo výškeFinálny je už tiež program konferencie. "Posledným potvrdeným spíkrom je investor, podnikateľ a jeden z tvorcov celosvetovo úspešnej mobilnej hry Angry Birdsktorého magazín Time v roku 2011 zaradil medzi sto najvplyvnejších ľudí sveta," predstavil jedného z hlavných vystupujúcich spoluorganizátor konferencie Václav Pavlečka, CEO Air Ventures. Ďalej sa v hlavnej sále na Inspiration stage predstaví(head of Technology Transfer Programme Office, Európska vesmírna agentúra),(COO, Hyperloop Transportation Technologies),(principal engineer, Faraday Future, a dizajnér, ktorý pomáhal vytvoriť podobu vozidla Tesla Model S),(softvér program manager, Space X) a globálny influencer, aktivista a fotograf. Vstupenky sú stále k dispozícii na www.swcsummit.cz je unikátnym spojením dvoch najvýznamnejších startupových konferencií posledných rokov. Startup World Cup je celosvetová startupová konferencie a súťaž organizovaná venture kapitálovým fondom Fenoxy. Vznikla priamo v Silicon Valley s cieľom podporiť celosvetové inovácie, prepojiť startupový ekosystém, otvoriť dvere talentovaným podnikateľom a identifikovať 20 najlepších startupových projektov na svete. Víťazi regionálnych kôl sa stretnú 18. 5. 2018 vo veľkom finále priamo v Silicon Valley, v ktorom budú so svojimi projektmi bojovať o investíciu vo výške 1 milióna dolárov a viac.je potom tradičnou, rýdzo českou konferencií, ktorú organizuje investičný fond Air Ventures. História konferencie siaha do roku 2012 a vystúpili na nej spíkri z najznámejších globálnych korporácií i startupov - od editorov TechCrunch cez šéfov Startupbootcampu a zakladateľa nádejných startupov ako Kiwi.com po korporátnych kapitánov ako Andre Wehrner zo Škoda Auto alebo Tomáš Budník z O2. Viac informácií nájdete na www.swcsummit.com.Air Ventures je inovatívnym fondom a startupovým inkubátorom, ktorý sa zameriava predovšetkým na projekty v ranej fáze existencie. Air Ventures inkubuje mladé firmy s nadšenými a talentovanými tímami z celého regiónu strednej a východnej Európy a investuje do nich. Viac informácií nájdete na airvcs.com.style="text-decoration: underline">Slovenskí programátori zo spoločnosti MATSUKO postúpili do finále Startup World Cup&Summit. Košický startup zabojuje o investíciu viac ako 1 milión dolárov. © SITA Všetky práva vyhradené.