Slovenský tím sa zúčastní na robotickej olympiáde v Mexiku

Bratislava 18. mája (TASR) - Po úspechu prvého ročníka spúšťa americká nezisková organizácia FIRST Global ďalší ročník medzinárodnej robotickej olympiády. Stredoškolské tímy z vyše 150 krajín sveta, vrátane Slovenska, sa stretnú 15. – 18. augusta v hlavnom meste Mexika, Mexiko City. Slovensko budú aj tento rok zastupovať piati študenti viacerých slovenských stredných škôl a gymnázií.Spája ich obrovské nadšenie, vášeň pre robotiku, schopnosť učiť sa rýchlo nové veci a silná túžba posúvať veci vpred. Pätica šikovných stredoškolákov Martin, Adam, Tomáš, Oliver a Viliam na čele s mentorom tímu a zároveň učiteľom Adamom Kuklom prídu v auguste do Mexika dokázať, že na Slovensku je talentovaná mladá generácia.povedal kapitán tímu Martin.Tím už má za sebou aj úvodné stretnutie v Žiari nad Hronom, kde spoločne predostreli prvé stratégie, plány a skice robota, ktorého budú musieť postaviť, naprogramovať a testovať. Herná disciplína pre rok 2018 už bola zverejnená. Robotickú stavebnicu zatiaľ slovenský tím nedostal, to mu však dáva viac času a priestoru na plánovanie dizajnu a funkcionality robota.Prestížna robotická súťaž, ktorá sa každý rok koná v inej krajine, poukazuje okrem medzinárodnej spolupráce aj na globálne problémy a vždy so sebou prináša novú výzvu. Minulý rok sa organizátori súťaže snažili upozorniť na nedostatok pitnej vody v rozvojových krajinách. Tohtoročnou témou súťaže sú "Energy Impacts", teda dopady rôznych spôsobov výroby elektrickej energie na životné prostredie.Dôraz je v hernej disciplíne kladený na využívanie ekologicky šetrnej veternej elektrárne, či solárnych panelov. Avšak najviac bodov je možné získať vďaka spolupráci tímov pri využívaní dostupných zdrojov.poznamenáva mentor tímu Adam Kukla.Na olympiáde sa zúčastnia študenti zo všetkých kútov sveta. Predstavia sa tu jednotlivé tímy z vyše 150 krajín (spolu so šiestimi kontinentálnymi zástupcami), ktoré splnili podmienky účasti na celosvetovo druhej stredoškolskej robotickej olympiáde.TASR informovala Simona Kocková zo spoločnosti Neopublic.