Snehová Helena spôsobuje v USA problémy v doprave, hrozia aj záplavy

Chodci prechádzajú cez zasneženú ulicu počas snehovej búrky v sobotu 7. januára 2017 v Atlantic City, New Jersey, USA. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. januára (TASR) - Milióny Američanov zápasia so snehovou búrkou Helena, ktorá sa v uplynulých troch dňoch prehnala Spojenými štátmi od západu na východ, blokuje dopravu na cestách a železnici i premávku na mnohých letiskách. Mrazivé počasie si už v USA vyžiadalo štyri obete na životoch, a to v štátoch Oregon, Kentucky, Georgia a Maine, informoval The Weather Channel.Sneh zasypal časti Severnej Karolíny i Virgínie, zatiaľ čo cesty v Georgii, Tennessee a Alabame pokryla poľadovica, čo viedlo k stovkám nehôd. Snežiť dnes začalo aj na severe štátu New Jersey. V niektorých oblastiach štátu Massachusetts platí až do dnešného rána (miestneho času) varovanie pred snehovou búrkou.Na newyorských letiskách JFK a Newark v sobotu odložili viac ako 50 letov. Letecká spoločnosť Delta zrušila 175 svojich letov, väčšina z nich smerovala do alebo z Atlanty, kde sa na pristávacích plochách letísk vytvoril ľad.V štátoch Alabama, Georgia a oboch Karolínach vyhlásili v súvislosti s výdatnými zrážkami v podobe snehu a mrznúceho dažďa stav ohrozenia. Časť ciest v Alabame je podľa polície úplne nezjazdná. V Severnej Karolíne zaregistrovali len v noci nadnes v súvislosti s počasím viac ako 260 dopravných nehôd.V mnohých mestách, ktoré postihli výčiny zimného počasia, ľudia vo veľkom skupovali zásoby vody a potravín. Na dopyt idú aj lopaty na odhŕňanie snehu a sánky.Na výdatnú snehovú nádielku sa pripravil aj Boston, kde je na posyp ciest nachystaných 30.000 ton soli a 420 odhŕňačov. V pohotovosti sú aj ďalšie mechanizmy, ak to bude potrebné.Vedenie Loganovho letiska v Bostone vyzvalo cestujúcich, aby si pred odchodom na letisko preverili svoj spoj, keďže lety na viacerých linkách budú musieť byť kvôli počasiu odložené alebo zrušené.Z lyžiarskych stredísk v Kalifornii hlásia od 140 do 210 centimetrov snehu, hrozia tam však už aj pády lavín. Úrady tohto amerického štátu sa obávajú i rozsiahlych záplav. Do oblasti totiž začína prúdiť teplejší vzduch, takže snehové zrážky sa zmenia na dažďové a už napadnutý sneh sa začne topiť. Kalifornia pritom zrážky potrebuje, pretože už šiesty rok zápasí s veľkým suchom.V štátoch Colorado, Utah a Nevada napadlo v posledných dňoch 60 centimetrov snehu. V piatok snežilo aj v štáte Louisiana a v povodí rieky Mississippi. Appalačské pohorie dnes zasiahla snehová búrka.Úrady okresov Cape Cod a Plymouth v štáte Connecticut vyzvali obyvateľstvo, aby sa počas víkendu zdržiavalo doma, pretože viditeľnosť na cestách bude kvôli sneženiu a silnému vetru takmer nulová.