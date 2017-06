Speváčka Mária Čírová má nový aranžmán hitu Unikát

Balada o štyroch koňoch

Orchester Vlada Košíka

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) - Speváčka Mária Čírová na Slovak Accordion Orchestrapredstaví nový aranžmán hitu Unikát.Galakoncert, v ktorom bude hrať prím akordeón, sa uskutoční po prvý raz 9. júna 2017. Na javisku košického Domu umenia sa predstaví desiatka hudobníkov. Okrem Čírovej budú hlavnými hviezdami večera aj Lukáš Adamec a Peter Lipa.Nežná speváčka s veľkým hlasom sa na nový zážitok teší. „Počula som záznam zo skúšky a bola som milo prekvapená akú atmosféru dokáže vytvoriť orchester akordeónov. Pôjde určite o veľmi peknú a jedinečnú spoluprácu. Teším sa na koncert aj košické publikum!" Okrem piesne Unikát Čírová zaspieva i legendárnu pieseň z dielne Modusu Veľký sen mora.Adamec sa na pódiu predstaví so skladbou Feeling Good od Michaela Bublého. Publiku zaspieva i pieseň svojho obľúbeného slovenského speváka Karola Duchoňa Čardáš dvoch sŕdc. „Toto prevedenie Čardáša dvoch sŕdc je krásne. Určite to bude silný zážitok, či už pre mňa hore na pódiu, ale aj pre divákov sediacich v hľadisku, ktorí po vypočutí určite neostanú sedieť na sedadlách,“ okomentoval spevák novú verziu svojej srdcovky.Aj Peter Lipa návštevníkom podujatia ponúkne vystúpenie, ktorého súčasťou bude i interpretácia vlastnej skladby. Nový šat vďaka akordeónovému orchestru dostane pesnička Balada o štyroch koňoch. „Je to pre mňa veľká výzva účinkovať s akordeónovým orchestrom. Doteraz som o takomto veľkom akordeónovom telese ani nepočul. Mám rád všetky hudobné nástroje, ale dôležitý je aj muzikant, ktorý na ňom hrá,“ prezradil Lipa.Unikátny projekt je výzvou pre všetkých účinkujúcich. Hodiny driny a nacvičovania sa prejavia už o pár dní.Diváci budú mať možnosť vychutnať si v sprievode veľkého orchestra i skladby z produkcie spevákov, ktorí prijali pozvanie riaditeľa akordeónového orchestra Vlada Košíka a stali sa tak tvárami nového projektu. Po košickom koncerte sa milovníci hudby môžu tešiť na bratislavský koncert.Slovak accordion orchestra spojí i všetkých vystupujúcich, spoločne zaspievajú pieseň Karola Duchoňa Šiel, šiel. Počas galavečera orchester zahrá niekoľko ďalších piesní. Predstavia sa i s notoricky známou tango skladbou Oblivion od Astor Piazzolla.