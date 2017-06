U2 pridali k svetovému turné The Joshua Tree Tour 2017 nové termíny

Členovia skupiny U2 zľava The Edge, Larry Mullen a Bono. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 7. júna (TASR) - Írska rocková skupina U2 pridala nové termíny k svojmu prebiehajúcemu svetovému turné The Joshua Tree Tour 2017. Sedem septembrových a päť októbrových termínov sa týka USA, Mexika, Kolumbie, Argentíny, Čile a Brazílie, informoval hudobný magazín New Musical Express (NME).Počas latinskoamerických vystúpení bude "predskokanom" U2 skupina Noel Gallagher's High Flying Birds, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke U2.Turné sa nesie v znamení 30. výročia vydania štúdiového albumu The Joshua Tree, ktorý skupinu definitívne etabloval na svetovej hudobnej scéne a z jej členov spravil superhviezdy.Všetkých 11 skladieb albumu zaznieva na každom jednom vystúpení.Album, z ktorého pochádzajú hity ako Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For alebo With or Without You, vyšiel 9. marca 1987 a dodnes sa z neho celosvetovo predalo 25 miliónov exemplárov. Skupine vyniesol aj dve ceny Grammy vrátane albumu roka, ako aj jednu cenu BRIT Award.