Spevák Bono z U2 hovoril s francúzskym prezidentom o rozvojovej pomoci

Frontman írskej skupiny U2 Bono Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. júla (TASR) - Írsky rockový spevák Bono, ktorý je aj zakladateľom kampane ONE na boj proti chudobe a chorobám, sa v pondelok stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a hovoril s ním o rozvojovej pomoci.Macron podľa agentúry Reuterssvoj záväzok zvýšiť rozvojovú pomoc Francúzska na úroveň 0,55 percenta HDP do roku 2022. Do roku 2030 má tento podiel narásť na 0,7 percenta HDP.povedal líder kapely U2.Kampaň ONE predtým kritizovala rozhodnutie francúzskej vlády znížiť rozpočet na rozvojovú pomoc na rok 2017.Bono sa tiež stretol s prvou dámou Brigitte Macronovou, bývalou učiteľkou, s ktorou diskutoval o otázke 30 miliónov dievčat, ktoré nechodia do školy.Spevák U2 nie je v Elyzejskom paláci žiadny nováčik. O podobných témach hovoril už s Macronovými predchodcami Jacquom Chiracom, Nicolasom Sarkozym a Francoisom Hollandom.