Štátna filharmónia Košice začína novú sezónu, predstavia sa nové tváre

Košice 12. septembra (TASR) – Pestrú paletu koncertov ponúka vo svojej 49. sezóne Štátna filharmónia Košice (ŠfK). Na výber sú od septembra do júna tradičné symfonické koncerty s poprednými sólistami A cyklu, poslucháčsky odľahčenejšie koncerty B cyklu i mimoriadne koncerty s medzižánrovými presahmi.uviedol dnes riaditeľ ŠfK Július Klein.Na pódium ŠfK sa pred orchester postavia viaceré nové tváre. Slávnostný otvárací koncert 28. septembra bude viesť renomovaný český dirigent Robert Jindra. Pod jeho taktovkou zaznie skladba bardejovského skladateľa Jozefa Grešáka (1907 – 1987), ktorého tvorba je s košickou filharmóniou spätá už od jej začiatkov. Dvojité výročie tohto tvorcu filharmonici reflektujú viacerými podujatiami a vydaním CD.K novým tváram košického pódia budú patriť aj dirigenti Gudni A. Emilsson, Jiří Rožeň, Adrian Kokoš, klavirista Lukáš Vondráček, flautista Jaroslav Pelikán alebo sopranistka Tereza Mátlová. Do Košíc sa opäť vráti bulharský dirigent Konstantin Dobrojkov, Holanďan Arthur Arnold alebo sólistka Deutsche Oper Berlin Jana Kurucová. Šéfdirigent košickej filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista.Milovníci tzv. crossových projektov si na svoje prídu na Valentínskom koncerte, ktorý do Košíc prinesie spoločný projekt ŠfK a vokálnej skupiny Fragile. Pod vedením Branislava Kostku zaznie v Dome umenia koncert Fragile Queen Symphony. Prepojenie klasickej hudby s ľudovou poteší návštevníkov v januárovom projekte filharmónie s ľudovou hudbou Zemplín. V závere sezóny sa poslucháči môžu tešiť na pokračovanie projektu Symphony Meets Jazz II. Aj v tejto koncertnej sezóne filharmónia spríjemní vianočné a veľkonočné sviatky a tiež oslavy Nového roka na prvom januárovom koncerte.Úvod sezóny bude tradične patriť Medzinárodnému organovému festivalu Ivana Sokola, ktorý bude mať od 17. septembra do 5. októbra už svoj 47. ročník. Svoje umenie predvedú organisti Charles Andrews z Veľkej Británie, Robert Kovács z Maďarska, Christian Schmitt z Nemecka, Pieter Van Dijk z Holandska a slovenský organista Pavel Valášek. Ťažiskom podujatia budú tri organové recitály v košických chrámoch a koncert s orchestrom ŠfK, ktorý ponúkne uvedenie Widorovej Symfónie č. 3, opus 69. Vrcholom večera bude uvedenie najpopulárnejšieho orchestrálneho diela Edwarda Elgara – Enigma variácie. Najstarší medzinárodný organový festival na Slovensku sa bude konať okrem Košíc aj v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sabinove, Poprade a Kežmarku.