Stredoveké dni v Hlohovci ovládnu hrdinova a kone

Foto: All Marketing s.r.o. Foto: All Marketing s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júna (OTS) - Dobové kostýmy, vystúpenia, súboje, kuchyňa a bohatý sprievodný program čakajú na návštevníkov počas každého z nich. V kalendári nadšencov histórie, malých i veľkých, by toto podujatie nemalo chýbať.Do najväčšieho platanového parku v strednej Európe zavíta už po štvrtýkrát historický festival. Stredoveké dni v Hlohovci sa tento rok konajú v termíne 24. - 25. jún. Dobové vystúpenia, historická kuchyňa, remeselnícke dielne a ďalšie atrakcie budú na návštevníkov čakať už tradične v Zámockej záhrade.Štvrtý ročník festivalu ovládnu hrdinovia z gréckych bájí. Návštevníci budú mať unikátnu možnosť na vlastné oči vidieť mytologické udalosti plné drámy a napätia. Lákadlom bude tiež príbeh rytiera, ktorý bojuje o svoju česť proti osudu a neprajníkom.V rámci historických vystúpení sa účastníci môžu už tradične tešiť na kvalitný program šermiarov a udatných rytierov. Tentokrát do Hlohovca okrem nich prídu aj HRDINOVIA. Najskôr o svoju česť zabojuje mladý rytier na svojom tátošovi. Aj vy zatnete päste, keď zažijete príkorie, ktoré mu pripravil jeho neprajný sok. Získa svoju princeznú? Ak si však myslíte, že je to všetko, prudko sa mýlite. Pripravte sa na riadnu dávku odvahy, svalov a hrdinských príbehov. Prichádza Mythos a s ním Achiles, Hector, Perseus, Theseus a krásna Pallas Aténa. Toto vystúpenie bude umocnené nočnou video projekciou, po ktorej sa môžete tešiť na skvelú ohňovú show. Okrem nich sa v rytmoch stredovekej hudby budú predvádzať žongléri, remeselníci a pripravená je aj fakírska ohňová šou.Tradícia Dumasových príbehov ožije v podobe historickej rozprávky, na ktorú sa môžu tešiť ako deti, tak ich rodičia v novovytvorenej Chill out zóne so slameným sedením. Devízou prírodného prostredia je tiež možnosť zajazdiť si na koňoch, ktorým bude na tomto ročníku venovaný väčší priestor a bude bezplatný (v cene vstupenky).Viac informácii na stránke: www.stredovekedni.sk alebo https://www.facebook.com/stredovekedni