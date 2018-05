Štvorylka sa na myjavskom námestí tancovala už po piaty raz

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Myjava 18. mája (TASR) – Myjava sa už po piaty raz stala jedným z miest, kde sa v rámci Quadrille - European Dance Festival hromadne tancovala štvorylka. TASR informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.Ide o celoeurópsky projekt hromadného tancovania štvorylky, v ktorom opäť išlo o prekonanie Guinnessovho rekordu v synchronizovanom tanci. Projekt vznikol pôvodne v Slovinsku.uviedol hovorca mesta.Okrem Základnej školy (ZŠ) na Štúrovej ulici, ktorá zatiaľ nevynechala ani jeden ročník, sa do tancovania zapojila aj ZŠ na Viestovej ulici, ZŠ Vrbovce, Gymnázium Myjava a ďalší záujemcovia.doplnil Hrin.Tento rok sa podľa údajov zo Slovinska do štvorylky zapojilo 50 miest v deviatich krajinách. V rámci Slovenska je to päť miest. Okrem Myjavy aj Žilina, Košice, Zvolen a Vranov nad Topľou.