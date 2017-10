Su Ťij vyzvala Mjanmarčanov na jednotu pri riešení problému Rohingov

Mjanmarská opoziční líderka Su Ťij. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 13. októbra (TASR) - Mjanmarská politička Aun Schan Su Ťij vo svojom štvrtkovom prejave vyzvala obyvateľov svojej krajiny, aby sa zjednotili a spoločnými silami riešili problémy vyplývajúce z násilností v Jakchainskom štáte.Dodala, že vzniká výbor, ktorý bude dohliadať na pomoc poskytovanú v Jakchainskom štáte zo zahraničných a miestnych zdrojov. Uviedla tiež, že mjanmarská vláda rokuje so susedným Bangladéšom o návrate "tých, ktorí sú teraz v Bangladéši", čím narážala na utečencov z etnika Rohingov hlásiacich sa k islamu.Agentúra AP poznamenala, že Su Ťij vo svojom príhovore ani raz nepoužila termín "Rohingovia", aj keď pomenovanie ďalších národností žijúcich v Mjanmarsku spomenula.Aun Schan Su Ťij neuviedla bližšie podrobnosti o rokovaniach s Dhákou, ale podľa nemenovaných vládnych zdrojov od Rohingov budú požadovať doklad o trvalom pobyte v Mjanmarsku, aký však málokto z nich má. V prejave uviedla, že niektorí z navrátilcov do Mjanmarska budú musieť byť presťahovaní. Podrobnosti neuviedla.Vo svojom príhovore, ktorý dnes odvysielala mjanmarská televízia, Aun Schan Su Ťij vyhlásila, že jej vláda pozvala agentúry OSN, finančné inštitúcie ako Svetová banka a podobné, aby pomohli pri vládou sľubovanom rozvoji Jakchainského štátu, ktorý je považovaný za jeden z najviac zaostalých regiónov Mjanmarska.Agentúra AP dodala, že generálny tajomník OSN António Guterres vysiela do Mjanmarska svojho námestníka pre politické záležitosti Jeffreya Feltmana, aby sa stretol s predstaviteľmi mjanmarskej vlády a ďalších tamojších úradov a tlmočil im znepokojenie a výzvy na upokojenie situácie v Jakchainskom zo strany vedenia OSN.Bezpečnostná rada OSN pozvala na svoje piatkové zasadnutie bývalého šéfa OSN Kofiho Annana, ktorý viedol komisiu OSN zaoberajúcu sa situáciou v Jakchainskom štáte a ktorý by mal diplomatov informovať o svojich zisteniach a odporúčaniach. Annanov tím sa sústredil na hľadanie riešení, ktoré by v dlhodobom horizonte mali viesť k zlepšeniu životných podmienok v Jakchainskom štáte a eliminovať niektoré príčiny súčasnej krízy.K hromadnému úteku moslimských Rohingov došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne pristúpila k protiútoku na povstalcov. Vzájomné strety si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality.Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou Mjanmarska a žije tam vyše milióna Rohingov. Táto indoárijská národnostná menšina moslimského vierovyznania čelí v prevažne budhistickom a z jazykového hľadiska väčšinovo sinotibetskom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám.